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釋善意？川普見習近平 會場正中央放杜鵑暗藏這些訊息

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釋善意？川普見習近平 會場正中央放杜鵑暗藏這些訊息

香港01／ 撰文：盧詩文
5月14日上午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國是訪問的美國總統川普。美聯社
5月14日上午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國是訪問的美國總統川普。美聯社

5月14日上午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國是訪問的美國總統川普（Donald Trump）舉行會談。外界認為，中方會透過會場植物布置釋放某種象徵性信號。央視的直播畫面顯示，本次「川習會」的會見桌中央，擺放了粉白色杜鵑花。

《聯合早報》報導，盛開的杜鵑寓意好兆頭，有愛的快樂、鴻運高照、繁榮吉祥、堅韌樂觀等意思。紅白相間的杜鵑也蘊含希望與你融合無間，共同創造美好的明天。

即使杜鵑總是給人熱鬧而喧騰的感覺，但也有節制的含義，最大的原因就是，杜鵑只在自己的花季中綻放。

值得注意的是，2023年美國時任國務卿布林肯訪華並與中國國家主席習近平會晤時，會見桌中央擺放的是象徵「吉祥如意、以和為貴」的荷花。新華社當年6月報道時，曾提到「荷」與「和」「合」諧音，期待中美兩國和平共處、合作共贏。

不過，布林肯2024年再次訪華與習近平會晤時，會見桌中央的植物則改為寓意「變幻莫測、難以揣測」的變葉木。變葉木在中國南方常見栽培，葉子能長出很多顏色。同時植物全株有毒，汁液毒性較大，皮膚接觸或可導致接觸性皮炎，長期接觸可致濕疹，而且不可誤食。

延伸閱讀：

特朗普訪華｜習近平提及「修昔底德陷阱」　這是甚麼意思？

特朗普訪華｜習近平：台灣問題處理不好　兩國就會碰撞甚至衝突

文章授權轉載自《香港01》

川普 習近平 川習會 杜鵑

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