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川習會提中美關係新定位 陸學者指「3關鍵問題待解」否則淪空談

中央社／ 北京14日電
美國總統川普（左）、中共領導人習近平（右）。美聯社
美國總統川普（左）、中共領導人習近平（右）。美聯社

中國國家主席習近平今天與美國總統川普會面時提到將構建「中美建設性戰略穩定關係」，作為中美關係新定位。中國學者時殷弘指出，中方想要管控競爭，但有關鍵問題需要釐清，否則只是空談。

川習會」14日上午舉行，外界關注美中關係。根據新華社報導，習近平在會上強調，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展。他和川普贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。

習近平說，「建設性戰略穩定」應該是合作為主的積極穩定，是競爭有度的良性穩定，是分歧可控的常態穩定，是和平可期的持久穩定。

中國人民大學教授時殷弘告訴中央社記者，「中美建設性戰略穩定關係」是中方的要求，美方尚未對此回應。中方認為，在重大問題上，關鍵似乎在於「管制競爭」。

時殷弘指出，管制競爭有3個問題尚未解答：這些競爭源自於何處？哪些是結構性因素、情境性因素和特殊因素？管控這些競爭需要付出哪些代價或做出哪些相互讓步？如果雙方無法找到都能接受的答案，那麼「建設性戰略穩定」就只會是一種修辭。

另外，習近平在川習會中還提到台灣，稱「台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣議題」。

時殷弘說，中國一向都警告美方，在台灣議題上有與美國軍事衝突的可能。他認為這次的表述沒有特殊之處。

另據鳳凰網報導，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯表示，「中美建設性戰略穩定關係」這一新定位提升了中美關係的層次，意味著兩國關係從「戰術休整」的層面，提升到謀求在重要問題上形成實質性共識的戰略層面上來。

他說，這就表明透過此次元首會晤，和接下來的外交高層交往，中美之間要形成越來越多的共識，要擴大合作，要有效地管控分歧，從去年川習在釜山會晤達成的「戰術穩定」，朝著「戰略穩定」的方向發展，提升層次。

在談到這一新定位對於中美關係在經濟、科技以及台海問題方面會帶來哪些新變化，吳心伯表示，具體在哪些問題上有進展，哪些問題上縮小了分歧，應該會在此次川普訪問中國結束時獲知答案。

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