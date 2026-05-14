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一票企業大咖隨川普訪陸 馬斯克自曝「只有我和黃仁勳」搭空軍一號

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普13日抵達中國大陸。圖／路透
美國總統川普13日抵達中國大陸。圖／路透

美國總統川普13日搭乘空軍一號飛抵中國大陸，機上還有哪些美國企業領袖，引發熱烈討論。特斯拉執行長馬斯克透露，與川普一同搭乘空軍一號的企業執行長只有他和輝達執行長黃仁勳

川普是美國近十年首名出訪中國大陸的現任總統，上一名走訪中國大陸的美國總統也是他，時間是2017年。川普13日在社群媒體Truth Social上指控美國媒體CNBC發布「假新聞」，強調黃仁勳不只獲邀出訪中國大陸，而且還和他一起搭乘空軍一號，並透露一同走訪中國大陸的還有蘋果執行長庫克等許多企業執行長。

這番言論讓許多社群媒體用戶以為，川普點名的企業領袖都搭乘空軍一號，但馬斯克隨後在社群媒體X上表示，搭乘空軍一號的其實只有他和黃仁勳，其他企業高階主管未與川普同行。馬斯克也趁機推銷自家服務，透露他是透過Starlink網路連線在空軍一號上發文。

輝達和特斯拉在中國大陸市場都面臨挑戰，黃仁勳一直試圖讓輝達取得把旗下人工智慧（AI）晶片銷往中國大陸的許可，特斯拉市占率則持續遭中國大陸電動車業者分食；2025年比亞迪電池電動車銷量首度超越特斯拉。

川普此行訪中，隨行陣容至少17名企業高層，包括美國科技、金融與航太巨頭等。圖／AI協作
川普此行訪中，隨行陣容至少17名企業高層，包括美國科技、金融與航太巨頭等。圖／AI協作

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