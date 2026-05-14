會協助結束中東衝突？白宮喊雙方同意荷莫茲須開放 伊朗成川習會談關鍵議題之一

美國CNN報導，美國白宮對美國總統川普和中國大陸國家主席習近平的首日會談給予正面評價，從白宮提供的會談摘要來看，伊朗顯然是關鍵議題之一。

伊朗和大陸關係密切，大陸是伊朗石油最大消費國。川普一直期望推動習近平施壓伊朗重啟荷莫茲海峽。

白宮官員表示：「美中雙方同意荷莫茲海峽必須保持開放，以支持能源自由流通。」

這名白宮官員說，習近平「也明確表示中國反對荷莫茲海峽軍事化，及任何收取通行費意圖，他也表達有意購買更多美國石油，減少中國未來對荷莫茲海峽的依賴」。

不過，CNN指出，值得注意的是，這名白宮官員沒有說明，習近平是否同意加強協助結束伊朗衝突。川普和習近平也討論經濟合作，但尚未公布貿易協議細節。這名白宮官員表示，芬太尼也是會談議題之一，稱川習首日會談「進展良好」。