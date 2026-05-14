快訊

「難以置信」川習會場邊混亂 外媒天壇採訪一度困小房間哀嘆：正在錯過歷史

不斷更新／川習會國宴登場！川普、習近平互動受矚 黃仁勳、馬斯克也現身

中職／鄭浩均被打爆後嘻笑畫面引爭議 中信兄弟說明並致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

「難以置信」川習會場邊混亂 外媒天壇採訪一度困小房間哀嘆：正在錯過歷史

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
本報北京特派記者廖士鋒14日在川習會現場直擊，會場入口處幾名美方工作人員多次阻止部分記者進入會議區域，並反覆高喊「White House only」、「White House Press First」，疑似用以區分白宮隨行記者通行範圍。記者廖士鋒／攝影
本報北京特派記者廖士鋒14日在川習會現場直擊，會場入口處幾名美方工作人員多次阻止部分記者進入會議區域，並反覆高喊「White House only」、「White House Press First」，疑似用以區分白宮隨行記者通行範圍。記者廖士鋒／攝影

川習會14日登場，除雙方領袖公開會晤與參訪行程外，場邊媒體動線與維安安排也成為另個被鏡頭捕捉的焦點。據Fox News（福斯新聞）、BBC等外媒直播畫面顯示，在川普習近平參觀天壇期間，部分外媒一度被帶至小房間等候，期間持續詢問是否可繼續採訪及後續安排，現場出現交涉與衝突情況。有外媒表示，「我們正在錯過外面發生的歷史時刻，因為我們被關在這個房間裡。」相關消息已在社群平台X掀起議論。

川習會於14日上午在人民大會堂登場，據Fox News直播畫面顯示，在川普與習近平進場後，中方工作人員即要求在場媒體後退，由於反應不及，直播中可聽見有美媒爆出「給我他X的滾出去」等語句。不過相關語句的語境與對象，畫面未進一步說明。隨後，在川習雙方發言結束後，會議進入閉門階段，媒體被清場離開。

同時，在社群平台X上亦有影片顯示，在川習會開始前，會場入口處，幾名美方工作人員多次試圖阻止部分記者進入會議區域，並反覆高喊「White House only」、「White House Press First」，據稱是在執行白宮隨行記者團的通行限制規定。

而在同日下午，川普與習近平共同參觀天壇，該行程對媒體開放有限。從英國BBC直播畫面可見，在兩人短暫亮相並完成合影後，現場隨即清場。其中，多名國際媒體被引導至一間小房間等候，期間持續與現場維安及工作人員溝通，詢問後續採訪安排，但未獲明確回應。

隨後，由於兩位元首參觀行程接近結束，外媒記者仍被留置等候區，無法立即跟隨車隊離開，現場一度出現溝通與爭執。有在場外媒表示，「我們正在錯過外面發生的歷史時刻，因為我們被關在這個房間裡。」也有人大聲提醒到，「你明白我們是在總統車隊裡嗎？和總統一起！我們不是分開的！」

同時，維安人員也正對對講機溝通提到，包括「他們什麼時候能走」、「（習近平）總書記走了他們才能走」、「（對著會講英文的陸方人員）跟他們說，我們主席走了，他們才能走」等語。

隨後，在車隊準備離場時，美方媒體團最終直接帶隊離開現場，直播中可聽見「我們必須要走了」、「走走走，美國媒體，我們現在就走」、「動作輕一點」、「別像他們對我們的那樣對別人」等話語，隨後記者們紛紛走出小房間往車隊移動。有人在離開前感嘆的說「難以置信」。

川習會14日登場，除雙方領袖公開會晤與參訪行程外，場邊媒體動線與維安安排亦成焦點。據外媒直播畫面顯示，在天壇參訪行程期間，部分外媒一度被工作人員帶至小房間等候，採訪動線受到限制。圖為川普在習近平的陪同之下參觀天壇公園。美聯社
川習會14日登場，除雙方領袖公開會晤與參訪行程外，場邊媒體動線與維安安排亦成焦點。據外媒直播畫面顯示，在天壇參訪行程期間，部分外媒一度被工作人員帶至小房間等候，採訪動線受到限制。圖為川普在習近平的陪同之下參觀天壇公園。美聯社

川普 習近平 川習會 白宮 BBC

延伸閱讀

川習將會 北京防彈車「野獸」、末日飛機現身 文博場館閉館

現場直擊／川普到訪前 北京天壇公園忙著拆鷹架、送鮮花

影／川普與習近平同遊天壇稱「中國很美」 未回應是否談到台灣

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

相關新聞

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

美國總統川普14日與中國國家主席習近平進行雙邊會談，美國白宮官員稍晚提供會談摘要，指美中討論到經貿、芬太尼、美國農產品等議題，也提到美中在伊朗情勢上有共識，但並未談到台灣。

不斷更新／川習會詳細行程全掌握！「兆元代表團」隨川普赴中 會後通稿「各執其詞」

美國總統川普13日晚間抵達中國大陸，14日與中國大陸主席習近平見面，正式開啟雙邊會談…

川習會談什麼？口譯人員手稿照洩端倪 關鍵詞彙全被拍

美國總統川普與大陸國家主席習近平今天上午在北京舉行川習會，備受國際關注，而由法新社發布的一張口譯人員手稿照片，經過放大後可以看到川習會可能觸及的重要議題關鍵字，其中涉及中東戰事的伊朗前最高領袖哈米尼，以及荷莫茲海峽。

影／「飛行白宮」內裝曝光！川普空軍一號掀陸網熱議 傳能讓飛彈改道

香港南華早報報導，美國總統川普13日搭乘空軍一號抵達北京前，這架有「飛行白宮」之稱的專機已在中國大陸社群媒體掀起熱潮，大批民眾與攝影愛好者湧進北京首都國際機場周邊搶拍，航空迷也緊盯它從華府飛往北京的航線。這架最高時速超過1000公里的專機，不只是美國總統座機，更是可在空中運作的行動指揮中心；外傳它具備干擾敵方雷達、重新導引空對空與地對空飛彈的能力。

收回大禮？陸方突核准數百家美國牛肉出口商許可 陸海關改口「暫停」

外媒指，中美「川習會」14日在北京登場之際，在大陸海關總署網站顯示，原已突然更新為「有效」的數百家美國牛肉加工廠的輸中國許可，數小時後又遭暫停。

川習會後雙方直奔天壇 學者分析驚呼：非常不尋常的訊號

美國總統川普與中國國家主席習近平今（14）日在北京舉行川習會，整場會談歷時2小時15分鐘，會後雙方人馬直奔天壇參觀。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。