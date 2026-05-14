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川習會登場！美中領袖正面交鋒 特派記者北京第一線觀察

聯合報／ 記者陳熙文賴怡均黃靖雯／即時報導
美國總統川普今(14)日與大陸國家主席習近平會談。美聯社
美國總統川普今(14)日與大陸國家主席習近平會談。美聯社

美國總統川普與中國國家主席近平14日舉行備受矚目的「川習會」，此次美方代表團成員安排與相關維安措施，引發外界高度關注。其中，最受矚目的焦點之一，莫過於黃仁勳臨時加入訪中行程。

據了解，黃仁勳並非一開始便隨同美國總統專機「空軍一號」自美國東岸出發，而是在專機於阿拉斯加中途加油時才緊急登機。消息指出，黃仁勳是在接獲川普親自致電後，才臨時決定隨團出訪。此舉也引發外界揣測，美中雙方是否已在晶片議題上取得突破性進展，或是川普希望藉由此次訪問，在半導體與高科技產業合作上尋求進一步成果。

此外，美國國防部長赫塞斯此次也罕見陪同川普訪中。這是自1972年美國前總統尼克森歷史性訪中以來，首次有美國總統攜同國防部長訪問中國，象徵意義濃厚。

另一方面，美國國務卿盧比歐過去擔任國會議員期間，因立場強硬反中而遭中國制裁，但此次仍順利入境北京。本報記者分析，中方此舉顯示對穩定美中關係抱持高度期待，因此未對盧比歐訪中設下額外障礙。

值得注意的是，川普之子Eric Trump此次也以私人身分同行。由於Eric Trump目前掌管川普家族企業與商業資產，因此在美國國內引發利益衝突質疑。

在維安方面，北京此次明顯提升警戒層級。中國大飯店與川普下榻的四季飯店周邊，多個路口均可見公安駐守，部分鄰近住戶更在川普抵達前夕接受公安盤查。分析認為，中方一方面希望展現高規格接待，另一方面也因川普過去曾在華府遭遇槍擊事件，使中國對維安工作格外謹慎。

受到交通管制影響，北京自周三起便出現嚴重塞車情形，即便非尖峰時段也交通壅塞。有當地計程車司機抱怨，交通混亂恐將持續至下周，原因在於俄羅斯總統普亭傳出可能在川普離開後接力訪問中國，屆時交通管制恐將延續。

媒體採訪限制同樣相當嚴格。此次僅開放三個公開採訪點，包括川普搭乘空軍一號抵達北京、人民大會堂歡迎儀式，以及川普返程搭機畫面，其餘活動僅限特定中美媒體參與。部分外媒即便提出申請，仍未獲准進入採訪，現場也傳出維安單位對媒體進行諸多限制與管控。

此次川普訪中重頭戲，則是與習近平舉行雙邊領袖會談。會談開場時，雙方均針對美中關係發表談話，但兩位領導人的風格與論述方式形成鮮明對比。

習近平在致詞時提及「修昔底德陷阱」，顯示中方清楚理解美國當前對中國的戰略警戒與競爭態勢。他強調，中美關係穩定不僅有利於兩國人民，也有助全球穩定，並表示雙方應共同承擔國際風險管理責任，展現中國希望以「大國共治」角度處理雙邊關係。

習近平也重申「和則兩利、鬥則俱傷」，呼籲中美應加強合作、降低競爭與對抗態勢，並以較為謹慎與制度化的語氣，凸顯中國與美國平起平坐的大國地位。

相較之下，川普則延續一貫個人化風格，將美中關係聚焦於自己與習近平的私人互動，並多次公開稱讚習近平，強調雙方友誼是推動兩國合作的重要基礎。川普在會談中也直接點出經貿主題，表示此次率領眾多企業領袖訪中，希望與中國擴大貿易與商業合作，並尋求具體產業協議成果，以向美國國內民意交代。

整體而言，雖然雙方在談話風格與外交語言上呈現明顯差異，一方強調國與國互動及戰略穩定，另一方則偏重領導人私人關係與商業成果，但雙邊最終仍共同向外界釋出善意訊號，展現穩定美中關係的期待。

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