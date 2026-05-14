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雙標？曾開嗆拜登攜子訪陸 川普次子陪赴北京掀利益衝突疑慮

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普的次子艾瑞克（圖中），本次也隨川普訪中。圖／路透
美國總統川普的次子艾瑞克（圖中），本次也隨川普訪中。圖／路透

美國總統川普的次子艾瑞克．川普（Eric Trump），也參加了這次川普的訪中行程，儘管他是以個人名義參訪，卻也引發外界質疑，此行是否模糊了政府事務與私人企業應有的界線。

儘管艾瑞克並非川普政府成員，也並未執掌與中國有關連的大型企業，但他是家族企業川普集團的領導人。川普集團已表示，艾瑞克本次隨行只是為了支持父親，沒有跡象顯示他會在當地追求商業機會。

川普家族這次的訪中行程，儘管不會簽署協議，卻令人聯想起杭特拜登，他2013年也曾隨時任副總統的父親拜登訪中。而川普先前曾指杭特在中國經商，以及拜登訪中行有貪腐情事。這次艾瑞克也出現在訪中代表團，不免令人再次質疑川普的「雙標」行為。

一家與艾瑞克及川普家族有關聯的企業、即拉斯維加斯的金融科技公司Alt5 Sigma，正洽談與一家中國晶片製造商Nano Labs展開合作，而美國國會議員曾警告，這家陸企與中國共產黨關係密切。

Alt5 Sigma與川普家族旗下World Liberty Financial的加密貨幣事業存在財務關聯。該公司上月與Nano Labs簽署合作備忘錄（MOU），計劃在美國興建資料中心。

總部位於杭州的Nano Labs，已引起美國聯邦眾議院中國共產黨問題特別委員會關注。該委員會去年致函美國證管會（SEC）主席，警告該公司其中一名高層的利益牽扯，「形同為中國軍方利益與西方市場建立直接管道」。

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