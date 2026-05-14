川習會後雙方直奔天壇 學者分析驚呼：非常不尋常的訊號

美國總統川普與中國國家主席習近平今（14）日在北京舉行川習會，整場會談歷時2小時15分鐘，會後雙方人馬直奔天壇參觀。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析，一般高峰會結束後通常會有會後發言，但雙方卻直接前往天壇參觀，葉耀元直言「這是一個非常不尋常的訊號」，認為美中可能談了老半天都無法取得共識。

川習會落幕，2人會後並未發言，而是一同奔赴天壇參觀。隨行記者團至少兩度高聲追問川普與習近平是否在會中談及台灣議題，但兩人在步向天壇前均未作回應。川普隨後被問及會談進展時則表示：「很棒。」

對此，葉耀元在臉書發文分析川習會，他提到雖然這次大陸給的排場很高、替川普做足面子，川普在開場致詞時也不斷讚美習近平，但「面子做足了不代表裡子就談好了」。

葉表示，這次美中會談可能談得非常差，葉提到一般高峰會結束後，通常會有會後發言，但川普和習近平結束談話後卻直奔天壇參觀。葉耀元直言「這是一個非常不尋常的訊號」，美中雙方可能談了老半天都無法取得共識，因此峰會落幕後無法進行結尾發言。而看到川普、習近平參觀天壇畫面後，葉耀元直呼「感覺川普並不怎麼開心喔」。

葉耀元話鋒一轉，川普身為談判型的領導人，這次會談結果可能早在他的預料之中，因此他才帶著黃仁勳、馬斯克等科技巨擘一同出訪。葉耀元認為，川普想傳達給習近平的意思便是「想跟他們做生意就要跟我當朋友，維護美國的國家利益」。無奈美國的利益恰巧是習近平想破壞的東西，因此這次會談雙方難以取得共識。

最後，葉耀元評論這次川習會是「開高走低」，雖然雙方看似有許多東西可以談，但因美中處於國際霸權競爭狀態，如同冷戰中的美國與蘇聯，「只有在蘇聯瓦解之後關係才改變」。