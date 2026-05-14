快訊

不斷更新／川習會國宴登場！川普、習近平互動受矚 黃仁勳、馬斯克也現身

中職／鄭浩均被打爆後嘻笑畫面引爭議 中信兄弟說明並致歉

川習會談什麼？口譯人員手稿照洩端倪 關鍵詞彙全被拍

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會後雙方直奔天壇 學者分析驚呼：非常不尋常的訊號

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普（左）、中國國家主席習近平（右）。路透社
美國總統川普（左）、中國國家主席習近平（右）。路透社

美國總統川普與中國國家主席習近平今（14）日在北京舉行川習會，整場會談歷時2小時15分鐘，會後雙方人馬直奔天壇參觀。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析，一般高峰會結束後通常會有會後發言，但雙方卻直接前往天壇參觀，葉耀元直言「這是一個非常不尋常的訊號」，認為美中可能談了老半天都無法取得共識。

川習會落幕，2人會後並未發言，而是一同奔赴天壇參觀。隨行記者團至少兩度高聲追問川普與習近平是否在會中談及台灣議題，但兩人在步向天壇前均未作回應。川普隨後被問及會談進展時則表示：「很棒。」

對此，葉耀元在臉書發文分析川習會，他提到雖然這次大陸給的排場很高、替川普做足面子，川普在開場致詞時也不斷讚美習近平，但「面子做足了不代表裡子就談好了」。

葉表示，這次美中會談可能談得非常差，葉提到一般高峰會結束後，通常會有會後發言，但川普和習近平結束談話後卻直奔天壇參觀。葉耀元直言「這是一個非常不尋常的訊號」，美中雙方可能談了老半天都無法取得共識，因此峰會落幕後無法進行結尾發言。而看到川普、習近平參觀天壇畫面後，葉耀元直呼「感覺川普並不怎麼開心喔」。

葉耀元話鋒一轉，川普身為談判型的領導人，這次會談結果可能早在他的預料之中，因此他才帶著黃仁勳、馬斯克等科技巨擘一同出訪。葉耀元認為，川普想傳達給習近平的意思便是「想跟他們做生意就要跟我當朋友，維護美國的國家利益」。無奈美國的利益恰巧是習近平想破壞的東西，因此這次會談雙方難以取得共識。

最後，葉耀元評論這次川習會是「開高走低」，雖然雙方看似有許多東西可以談，但因美中處於國際霸權競爭狀態，如同冷戰中的美國與蘇聯，「只有在蘇聯瓦解之後關係才改變」。

川普 習近平 川習會 北京

延伸閱讀

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

川習會習談及台灣 陸學者：習近平把台灣問題危險性「講得很透徹」

川習會談什麼？口譯人員手稿照洩端倪 關鍵詞彙全被拍

習近平說的「修昔底德陷阱」是什麼？讓這詞爆紅的哈佛教授大談台灣

相關新聞

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

美國總統川普14日與中國國家主席習近平進行雙邊會談，美國白宮官員稍晚提供會談摘要，指美中討論到經貿、芬太尼、美國農產品等議題，也提到美中在伊朗情勢上有共識，但並未談到台灣。

不斷更新／川習會詳細行程全掌握！「兆元代表團」隨川普赴中 會後通稿「各執其詞」

美國總統川普13日晚間抵達中國大陸，14日與中國大陸主席習近平見面，正式開啟雙邊會談…

川習會談什麼？口譯人員手稿照洩端倪 關鍵詞彙全被拍

美國總統川普與大陸國家主席習近平今天上午在北京舉行川習會，備受國際關注，而由法新社發布的一張口譯人員手稿照片，經過放大後可以看到川習會可能觸及的重要議題關鍵字，其中涉及中東戰事的伊朗前最高領袖哈米尼，以及荷莫茲海峽。

影／「飛行白宮」內裝曝光！川普空軍一號掀陸網熱議 傳能讓飛彈改道

香港南華早報報導，美國總統川普13日搭乘空軍一號抵達北京前，這架有「飛行白宮」之稱的專機已在中國大陸社群媒體掀起熱潮，大批民眾與攝影愛好者湧進北京首都國際機場周邊搶拍，航空迷也緊盯它從華府飛往北京的航線。這架最高時速超過1000公里的專機，不只是美國總統座機，更是可在空中運作的行動指揮中心；外傳它具備干擾敵方雷達、重新導引空對空與地對空飛彈的能力。

收回大禮？陸方突核准數百家美國牛肉出口商許可 陸海關改口「暫停」

外媒指，中美「川習會」14日在北京登場之際，在大陸海關總署網站顯示，原已突然更新為「有效」的數百家美國牛肉加工廠的輸中國許可，數小時後又遭暫停。

川習會後雙方直奔天壇 學者分析驚呼：非常不尋常的訊號

美國總統川普與中國國家主席習近平今（14）日在北京舉行川習會，整場會談歷時2小時15分鐘，會後雙方人馬直奔天壇參觀。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。