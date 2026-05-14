白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

美國總統川普14日與中國國家主席習近平進行雙邊會談，美國白宮官員稍晚提供會談摘要，指美中討論到經貿、芬太尼、美國農產品等議題，也提到美中在伊朗情勢上有共識，但並未談到台灣。

川普14日與習近平會面，於人民大會堂舉行雙邊會談，白宮的會談摘要指出，雙邊討論到如何強化兩國經貿合作，包括擴大美國企業進入中國市場，以及中國提高對美產業的投資；白宮摘要提到說，許多美國企業領袖加入會談的部分討論。

該摘要也指出，川普強調必須進一步終結芬太尼前體化學品進入美國，同時增加中國購買美國的農產品。

摘要表示，雙邊同意荷莫茲海峽必須保持開放，以支持能源的自由流通；中國國家主席習近平也言明中國反對荷莫茲海峽的武裝化，以及任何針對海峽使用收費的行為；習近平同時也對採購更多美國石油、減少未來對荷莫茲海峽的依賴表示興趣。

摘要指出，兩國都同意伊朗永遠不能擁有核子武器。