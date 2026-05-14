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川習會後怎看美中關係？ 魯比歐：世界穩定符合每個人利益

中央社／ 台北14日電
美國國務卿魯比歐。法新社
美國國務卿魯比歐。法新社

川習會上午在北京落幕後，美國國務卿魯比歐表示，雙方談得很好，美中關係至關重要且富有建設性。很顯然，美中雙方都在持續接觸，世界穩定符合每個人的利益。

川習會14日上午在北京人民大會堂結束後，魯比歐（Marco Rubio）步出會場，他被央視記者問及會談結果與如何看待未來美中關係時，作以上表示。

央視新聞報導顯示，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會後僅回應一句話，「非常有建設性」。

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