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川習會後 陸商務部：願與美方拉長合作清單

中央社／ 上海14日電
川習會今（14）日上午舉行，中國大陸商務部下午表示，中方願與美方一起，不斷拉長合作清單，推動中美經貿關係穩定發展。路透社
川習會今（14）日上午舉行，中國大陸商務部下午表示，中方願與美方一起，不斷拉長合作清單，推動中美經貿關係穩定發展。路透社

川習會今日上午舉行，中國國家主席習近平在會上提及13日中美經貿團隊在韓國的磋商達成平衡積極的成果。中國商務部下午表示，中方願與美方一起，不斷拉長合作清單，推動中美經貿關係穩定發展。

據新華社報導，中國商務部新聞發言人何詠前在14日舉行的例行新聞發布會上表示，中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特13日在韓國舉行經貿磋商。雙方以兩國元首重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作進行了坦誠、深入、建設性交流。

何詠前表示，下一步，中方願與美方一道，本著平等、尊重、互惠的原則，「不斷拉長合作清單，壓縮問題清單，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展」。

今日川習會上，習近平表示，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展。他和美國總統川普贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。

他說，「建設性戰略穩定」應該是合作為主的積極穩定，是競爭有度的良性穩定，是分歧可控的常態穩定，是和平可期的持久穩定。「中美建設性戰略穩定關係」不是一句口號，而應該是相向而行的行動。

習近平還對川普表示，昨天兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，這對兩國老百姓和世界都是好消息。雙方應一道維護好當前來之不易的良好勢頭。他宣稱，中國開放的大門只會越開越大，美國企業正在深度參與中國改革開放，中方歡迎美國對中加強互利合作。

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