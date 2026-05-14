直播／川習會美中過招 解讀雙方博弈策略

相隔九年，美國總統川普再次訪問中國大陸並與大陸國家主席習近平會面，兩人會談長達2小時15分鐘，超過之前川習會的時間，全球都關注世界兩大國的領袖交鋒，會對世界地緣政治格局帶來什麼改變。

在川習會首日，聯合報推出解讀川習會直播特別節目，訪談聯合報副總編輯郭崇倫，分析此次川習會透露出的大國博弈策略。

根據大陸媒體披露，習近平在川習會上提及「中美建設性戰略穩定關係」，指「建設性戰略穩定」應該是合作為主的積極穩定，應該是競爭有度的良性穩定，應該是分歧可控的常態穩定，應該是和平可期的持久穩定。

在美中關係上，大陸官方也特別點出台灣的重要性。在川習會還在進行時，大陸官媒就先公布陸版川習會內容。習近平說，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容。維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。

聯合報、聯合新聞網與聯合報數位版追蹤川習會的第一手消息，提供值得讀者信賴的觀點。14、15兩日郭崇倫將參與直播節目，並連線在北京採訪川習會的聯合報駐華盛頓特派記者陳熙文，分析川習會的最新看點。

5月14日上午，中國大陸國家主席習近平（右）在北京人民大會堂與到訪的美國總統川普（左）舉行會談。新華社

美國總統川普與大陸國家主席習近平14日上與在北京人民大會堂舉行會談，時長2小時15分鐘。（記者廖士鋒／攝影）

川習在人民大會堂閉門會議。（路透）