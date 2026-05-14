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川習會登場 中美軍事高層罕見齊上談判桌…學者估談這些議題

中央社／ 台北14日電
美國總統川普（右）13至15日訪問北京，他於14日在北京人民大會堂會晤中國國家主席習近平。圖／美聯社
美國總統川普（右）13至15日訪問北京，他於14日在北京人民大會堂會晤中國國家主席習近平。圖／美聯社

川習會」今天在北京登場。學者認為，雙方尋求戰略穩定高於大交易，形成一種穩定的發展是中美共同目標，在經貿、軍事等領域有更好的溝通機制形成，這才是被期待的結果。

美國總統川普（Donald Trump）13至15日訪問北京，他於14日在北京人民大會堂會晤中國國家主席習近平。這是川普重返白宮後首次訪中，也是他從2017年11月以來，相隔8年多再次赴中國進行國是訪問。

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢對中央社解析，從雙邊開場致詞來看，習談中美關係、世界大局；川普著重個人與習的關係，試圖突顯自身可以管控中美風險的能力，為自己的聲望加分，尤其美國期中選舉將在11月舉行。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、中國國防部長董軍一起上談判桌不是常見狀況。王信賢認為，這是一個與過往較不一樣現象，中美先前軍事高層互動其實也不少；赫格塞斯、董軍同時上談判桌，推估出於軍事安全、核武管控、對台軍售等議題的關切。

據央視14日新聞稿，習在會上提到，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數」。

王信賢認為，習的涉台發言相較過往「比較重」，甚至點出「碰撞、衝突」，含有軍事味道在其中，加上後面提到的「十分危險」、「水火不容」，中共對於台灣議題的定性有所升高，這是相較過往較嚴峻的內容，必須加以留意；北京期望「中美共管台獨」。

昨晚在北京首都機場為川普接機的是中國國家副主席韓正。王信賢表示，韓正已經從中共中央政治局常委退下來；不過目前仍是「正國級」領導人，北京為川普安排的接機規格沒有所謂的「降低規格」。

王信賢總結，取得一定的戰略穩定是雙方共同的目標，不是「大交易」。美中之間形成一種穩定的發展，包括在經貿、軍事等領域有更好的溝通機制形成，「這應該才是（中美）雙方想要的東西」。

政治大學政治學系教授王宏仁對中央社表示，習的開場致詞談到中美關係、大國相處，試圖對國際社會營造中美共治形象，川習會晤確實可以發揮穩定局勢作用，尤其對於日本、韓國等鄰近周邊國家來說，中美情勢穩定、不要持續摩擦，這是被期待的結果。

王宏仁提到，赫格塞斯與董軍一起出現在談判桌上，這是較少見狀況，美國對於中國的軍事戒心仍在，赫格塞斯陪同川普出訪也有一探解放軍人事變革虛實的味道。中美長期對抗格局不會變，至少這次會晤能夠發揮短暫的穩定局勢效果。

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