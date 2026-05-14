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川習會習談及台灣 陸學者：習近平把台灣問題危險性「講得很透徹」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
美國總統川普與大陸國家主席習近平14日上與在北京人民大會堂舉行會談，時長2小時15分鐘。新華社
美國總統川普與大陸國家主席習近平14日上與在北京人民大會堂舉行會談，時長2小時15分鐘。新華社

川習會14日上午舉行，會後大陸方面通稿顯示，大陸國家主席習近平台灣議題有所著墨，示警處理不好雙方可能會衝突，美國總統川普則未提及台灣議題。大陸學者分析認為，習近平已經把台灣問題重要性、敏感性、危險性「講得很透徹」，相關論述這表明「中方在看待美國涉台問題上是嚴肅的、認真的」。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣向本報分析，從通稿涉台內容看，川普沒有公開表態。他評價道，習近平在會談中把台灣問題在中美關係中的重要性、敏感性、危險性「講得很透徹」。

具體而言，就是台灣問題事關中美關係大局與方向。特別強調了「台獨」與台海和平水火不容，明確提出維護台海和平穩定是中美雙方的最大公約數，要求美國謹慎處理台灣問題，李振廣認為，這表明「中方在看待美國涉台問題上是嚴肅的、認真的」。

此外，在天壇有外媒記者詢問台灣議題時，川普也沒有回應。

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