川普訪中接機規格勝9年前 分析：北京給面子換裡子

美國總統川普專機昨天抵達北京，由中國國家副主席韓正接機。分析稱，中方這次由正國級領導人前往機場迎接川普，規格超過9年前川普首次的中國行，也勝過對俄羅斯總統普丁的接待，中方給足面子，是想藉此換得「裡子」。

川普昨天晚間率團飛抵北京，韓正前往機場迎接。韓正是曾任中共中央政治局常委、國務院第一副總理的正國級領導人，他前往機場迎接川普，規格明顯超過2017年川普第一次以總統身分訪問中國時。

香港01表示，9年前的2017年11月，川普在總統第一任期訪問中國，時任中共中央政治局委員、國務委員楊潔篪到機場迎接。楊潔篪是當時中國最高級別的外交官員，他到機場迎接川普說明中國對於川普訪中的重視。

若沿襲2017年川普訪中慣例，川普這次抵達北京後，應由現任中國最高級別外交官的中共中央政治局委員、中央外辦主任、外交部長王毅到機場迎接，但出乎外界預料的卻是由級別在王毅之上的國家副主席韓正接機，說明這次中國將以高規格招待川普，給足面子。

報導提到，中國這次對於川普到訪的接機規格還超過了普丁（Vladimir Putin），並與北韓最高領導人金正恩訪問的規格相似。2025年8月普丁抵達天津，中共中央政治局委員、天津市委書記陳敏爾接機；2024年5月普丁抵北京，國務委員諶貽琴接機。陳敏爾、諶貽琴都是副國級領導人。

報導並提到，2025年9月金正恩訪中，由正國級領導人的中共中央政治局常委、中央書記處排名第一的書記蔡奇前往迎接。中國以高規格迎接金正恩背後是中國與北韓歷史形成的特殊關係。多年以來，兩國領導人赴對方國家訪問，都會有超出常規的迎接規格。

香港01分析，與9年前相比，中美的綜合國力差距已大幅縮小，中國在美國發起的貿易戰、科技戰面前展現出強大韌性，手中籌碼明顯增多；而與中國穩步提升綜合國力形成反差的是川普二次入主白宮以來發起全球貿易戰，又與歐洲盟友的嫌隙擴大，現在更因為美伊戰爭而騎虎難下，手中的籌碼已經少於9年前訪問中國時。

既然如此，為何北京這次接機規格超過9年前川普首次的中國行？報導分析，對美外交是中國外交工作的重要組成部分，中美關係是當今世界最重要的國與國關係，中國高規格招待川普符合待客之道。

其次是中國希望透過給足川普面子來換取「裡子」。報導表示，2025年川普發起全球貿易戰，中國是唯一正面對等反制美國的國家，並迫使川普同意與中國達成貿易戰停火一年的協議。中國已透過實際行動和綜合實力證明「不需要奉承特朗普（川普），但中國國家利益與文明抱負決定中國應該與特朗普、與美國緩和關係」。

報導說，今年是中國實施「十五五」（2026至2030年）規劃的第一年，今後5至10年是中國基本實現現代化的關鍵時期；現在最需要的是和平發展時間，持續發展經濟、科技。中美競爭難以避免，但穩住與美國的關係有利於為中國發展營造相對和平穩定的環境。正因如此，無論是出於待客之道還是以面子換裡子，中國都會高規格接待川普。