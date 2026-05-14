川習擬對300億美元商品降低關稅　推新貿易機制

美國與中國本週可望在非敏感商品領域，朝建立有管理的貿易機制邁進，雙方可能各自確定價值約300億美元的商品，在不觸及國家安全底線下降低關稅並相互銷售。

路透社報導，所謂的「貿易委員會」（Board ofTrade）是由美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）於3月首度提出，作為本週美國總統川普與中國國家主席習近平攸關重大利益的高峰會中，一項關鍵的「具體成果」協議。

這項計畫的輪廓仍不明朗，但與過去對話相比，有一項關鍵變化相當明顯，即華府不再要求北京改變以國家主導、出口為導向的經濟模式，轉而效法更像美國那種以消費者為主、以市場為導向的經濟模式。

取而代之的是，這項努力將聚焦於非戰略性產業的貿易金額目標，同時維持對國安敏感技術的廣泛關稅及出口管制。

葛里爾上週告訴福斯財經新聞網（Fox BusinessNetwork）：「這其實不是我們要求中國改變其治理方式或經濟管理模式的情況。這一切已深植在他們的體制之中，不過我認為，我們可以找出優化美中貿易的方法，以達成更平衡的局面。」

他將這個機制比喻為插頭「轉接器」，有助於連結兩個互不相容的經濟體系。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰昨天在韓國仁川會晤3個小時，為川習兩人在北京會面討論的經濟提案做最後準備。但這兩名高階經濟官員並未針對初步會議發表任何聲明。

4名知悉川普政府目標的消息人士表示，他們預計將以300億美元對300億美元的削減貿易壁壘架構，作為啟動這項新機制的方式。不過，目前還不清楚川習兩人是否會明確界定任何特定商品，或是否將留待後續會議完成。

前美國貿易代表署談判官員、亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長柯特勒（WendyCutler）說，雙方正在針對約300億到500億美元的一籃子商品「逐步凝聚共識」，以削減關稅或其他貿易壁壘。

柯特勒昨天在亞洲協會（Asia Society）視訊論壇上表示，「這個非敏感商品籃，目前在我們與中國的整體貿易中只占其中一小部分。所以，也許這個貿易委員會會從這裡著手」，未來會再逐步擴大。

根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）數據，美中雙邊商品貿易額縮減29%，從2024年的5820億美元減至4150億美元，2025年美國貿易逆差下降近32%，降至2020億美元，創下20年來新低。

美國貿易代表署與財政部在北京高峰會登場前，均拒絕對這個擬議的機制發表進一步評論。

中國不願採用貿易委員會這個名稱，並在3月表示雙方已「同意探討建立工作機制，以擴大經貿合作」，但未透露進一步細節。

由於美國希望提高對中國的能源與農產品銷售量，北京對這些商品加徵擾亂市場的關稅，可能成為其中一種情況。

中國維持對所有美國進口品普遍加徵10%的關稅，與美國目前對中國商品加徵10%的臨時關稅相呼應。除了這個與先前存在的「最惠國」關稅外，北京也對美國進口品加徵報復性關稅，對原油加徵10%關稅、液化天然氣15%、煤炭15%，並對牛肉課徵高達55%的關稅。

美國則維持對一系列中國消費性產品課徵的7.5%關稅，這些關稅是在2019年川普第一任期與中國爆發貿易戰期間加徵，受影響產品包括平板電視、快閃記憶體裝置、智慧音箱、藍芽耳機、床單、多功能列表機以及多種類型的鞋類。預計於7月到期的美國10%全球性臨時關稅，則是在上述關稅以外另行加徵。

此外，美國在川普首任期間對中國加徵關稅時，曾核准針對2200多項特定產品的豁免措施，但其中大多已經到期，如今美國也可能恢復部分關稅豁免。