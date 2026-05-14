習近平談中美新定位：建設性戰略穩定關係

「川習會」上午登場。中國國家主席習近平會中表示，與美國總統川普同意構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，特色是合作為主、競爭有度、分歧可控以及和平可期。他並表示，處理好台灣議題，中美關係就能保持總體穩定。

習近平上午在北京人民大會堂東大廳與前來進行國是訪問的川普舉行會談。會談歷時2小時15分鐘。

根據新華社，習近平強調，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展。他和川普贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。

他說，「建設性戰略穩定」應該是合作為主的積極穩定，是競爭有度的良性穩定，是分歧可控的常態穩定，是和平可期的持久穩定。「中美建設性戰略穩定關係」不是一句口號，而應該是相向而行的行動。

習近平說，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。

川習會登場前，美國財政部長貝森特13日在韓國與中國國務院副總理何立峰舉行第7輪美中經貿磋商。

習近平今天對川普表示，昨天兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，這對兩國老百姓和世界都是好消息。雙方應一道維護好當前來之不易的良好勢頭。他宣稱中國開放的大門只會越開越大，美國企業正在深度參與中國改革開放，中方歡迎美國對中加強互利合作。

他說，雙方要進一步用好政治外交、兩軍溝通管道。拓展經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等領域交流合作。

習近平還提到台灣。他說，「台灣問題是中美關係中最重要的問題」。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。

根據報導，川普表示，他和習近平保持著友好溝通，解決了很多重要問題。他願和習近平一起，加強溝通合作，妥善解決分歧，開啟有史以來最好的美中關係，開創兩國更加美好的未來。

他說，美中是世界上最重要、最強大的國家，美中合作可以為兩國、為世界做很多大事、好事。此訪他帶來了美國工商界傑出代表，他們都很尊重和重視中國，他積極鼓勵他們拓展對中合作。

報導說，中美兩國元首就中東局勢、俄烏戰爭、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見。兩國元首一致同意相互支持，辦好今年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議和20國集團（G20）峰會。

新華社報導，川習會期間，習近平會見隨同川普訪問中國的美國企業家。

川普時隔近9年再次訪問中國。他在13日晚上抵達北京，今天上午與習近平會談後，下午兩人共遊北京古蹟天壇公園，晚上人民大會堂將舉行國宴。川普預計明天下午返回美國。