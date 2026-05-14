川習會300孩童揮旗迎接 美媒：盛大排場迎合川普

美國總統川普訪問北京，中國國家主席習近平以紅毯、禮炮及300名孩童揮旗迎接，場面精心編排。美媒引述學者指出，中國善於利用外交禮節傳達政治信號，盛大排場意在迎合川普對隆重儀式的偏好。

川普昨天搭機抵達北京，當地時間14日上午前往人民大會堂。習近平在紅毯上迎接，雙方握手寒暄，隨後並肩聆聽軍樂隊演奏兩國國歌，禮炮齊鳴。

廣場上，除了整齊畫一的解放軍部隊，還有約300名孩童手持鮮花、美中國旗，高喊歡迎。畫面顯示，這些孩童先在原地列隊，直到川普與習近平經過，才開始揮旗、上下跳動，凸顯這場迎賓大秀經過嚴密安排。

美聯社分析指出，中國的外交場合高度講究層級秩序，禮節與儀式具有實質的政治分量。誰出面迎接、現場播放什麼音樂、是否安排孩童揮舞鮮花與國旗，都是北京用來傳達政治訊號的工具。

美國外交關係協會亞洲研究資深研究員杜如松（Rush Doshi）向美聯社表示，中國會把外交禮節作為表達好感或不滿的方法。杜如松曾任拜登政府國安會中國事務主任，熟稔美中高層互動。

美國前國務院官員羅素（Danny Russel）表示，各國政府都知道川普喜好奉承與盛大場面；中方安排排場與典禮，是為了討好並安撫川普，使他更容易接受中國提出的要求，也降低公開場合出現尷尬衝突的風險。

然而美聯社指出，這次接待雖然隆重，規格不如川普2017年訪中。當年習近平與夫人彭麗媛陪同川普與第一夫人梅蘭妮亞參觀故宮喝下午茶、觀看戲曲並在故宮安排晚宴，這是中國對外國領導人罕見的高規格待遇。

相較之下，川普這次訪中行程較短，第一夫人未同行。專家分析，過去9年美中已從交往轉向激烈競爭，這次禮遇縮水，反映中國對自身地位更有信心，也凸顯目前雙方在貿易與地緣政治上緊張升高的真實處境。

兩人隨後進入人民大會堂舉行會談。習近平致詞時提到當前「百年變局」，提問中美能否跨越「修昔底德陷阱」、共同應對全球挑戰，期待與川普「共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵」。

川普則回應稱與習近平「相處得很好」，表示「很榮幸成為你的朋友，美中兩國的關係會比以往任何時候都更好」。他也特別提到隨行包括特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳等美國頂尖企業領袖。