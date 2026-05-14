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直播／川習會美中過招 解讀雙方博弈策略

習近平說的「修昔底德陷阱」是什麼？讓這詞爆紅的哈佛教授大談台灣

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習近平拋時代三問 川普：關係超級良好

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
川普與習近平14日終於碰面，習近平希望雙方應當作夥伴而不是對手，川普則很高興再次見到老朋友。（直播截圖）
川普與習近平14日終於碰面，習近平希望雙方應當作夥伴而不是對手，川普則很高興再次見到老朋友。（直播截圖）

川習會14日正式登場，中國國家主席習近平盼雙方應當作夥伴而不是對手，並希望雙方跨越大國相爭的「修昔底德陷阱」、攜手因應全球挑戰，與共同開創美好未來；美國總統川普則表示，這次代表團邀請了世界「前30大企業領袖」一同訪問中國，他們很期待與中國做生意，很榮幸能與習近平成為朋友，「中國和美國將建立前所未有的良好關係。」

跳脫修昔底德競爭陷阱

根據《英國廣播公司》報導，川習會14日登場，川普上午前往人民大會談出席歡迎儀式，並與習近平進行會談。

習近平首先表示，川普時隔9年再次訪中，這場會面可以說是「舉世矚目」，且當前國際形勢變亂交織，世界又走到了新的十字路口，美中能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能共同開創兩國關係的美好未來？這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共寫的時代答卷。

共同利益大於分歧

「中美之間的共同利益大於分歧，中美關係穩定是世界的利好！」《NBC新聞網指出》，習近平提到，他始終認為雙方應當作夥伴而不是對手，相互成就、共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。他也期待與川普總統就事關兩國和世界的重大問題交換意見，共同為中美關係這條大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。

「習近平是一位『偉大的領袖』，雖然很多人不喜歡我這麼說！」川普則表示，他與習近平相識多年，兩人的關係比兩國歷屆領導人與總統的關係都還要長。川普說，兩人相處得很好，遇到困難時雙方也會互通電話，「人們並不知道，每當我們遇到困難時都能很快解決」，並表示兩國也將「共同開創美好未來」。

企業想跟中國做生意

川普也強調，這次代表團邀請了世界「前30大企業領袖」一同訪問中國，他們都欣然答應。川普說：「我不想要公司的第二號或第三號人物，我只要最頂尖的，他們14日也來到這裡向你和中國致敬，他們很期待跟中國貿易、做生意，而我們也將給予完全互惠的支持。」

最後他說：「很榮幸與你（習近平）見面。很榮幸成為你的朋友，中國和美國將建立前所未有的良好關係。」

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