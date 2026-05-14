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影／川普與習近平同遊天壇稱「中國很美」 未回應是否談到台灣

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與中國國家主席習近平14日在北京參觀天壇期間一同合影。路透
美國總統川普與中國國家主席習近平14日在北京參觀天壇期間一同合影。路透

美國總統川普與中國國家主席習近平14日在北京舉行的雙邊會談已經結束，整場會談持續超過2小時15分鐘，時間長於預期。川普與習近平隨後一同前往天壇，但未回應媒體提問兩人是否討論台灣議題。

根據ABC新聞政治部副主任席格爾（Ben Siegel）與紐約郵報記者古丁（Emily Goodin）在X上的發文，以及BBC報導，川普在北京天壇與習近平一同合影。被問及川習會進展如何時，川普對習近平說：「這地方很棒，令人難以置信。中國很美。」

隨行記者團至少兩度高聲追問川普與習近平是否在會中談及台灣議題，但兩人在步向天壇前均未作回應。川普隨後被問及會談進展時則表示：「等等。」

川普 習近平 川習會

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白宮與中國官媒表示，美國總統川普與中國國家主席習近平14日在北京舉行的雙邊會談已經結束。

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