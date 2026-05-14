習近平給川普第一份禮物？路透：中國延長逾百家美牛出口許可

路透14日引述中國海關最新資料報導，中國已延長數百家美國牛肉加工廠的對中出口許可。在過去一年、逾400家美國業者因登記到期未獲續展而失去出口資格後，此舉被視為川習會期間釋出的善意訊號。

過去一年來，超過400家美國牛肉加工廠失去對中出口資格。這些業者原本是在2020年3月至2021年4月間獲中國核准登記，但相關資格到期後未獲展延，約占先前已登記業者的65%。

外界早預期，農業將在美中貿易協議中扮演重要角色，而這次延長出口許可，是第一個官方跡象，指向川習最終協議的可能內容。

北京東方艾格農業諮詢公司資深分析師徐洪志（Xu Hongzhi，譯音）表示：「這顯示中國已在一些對美中貿易關係不算太關鍵的領域釋出善意。」

美中過去一年陷入貿易戰，出口中國的美牛從2022年17億美元的高峰，逐步下滑至去年的約5億美元。

白宮近幾周曾告知美牛業者，川習會將提出相關問題。

路透尚無法立即確認中方具體延長許可的日期。