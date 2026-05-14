川習會談中方代表 涵蓋外交經貿與軍方

大陸國家主席習近平與美國總統川普的會談，北京方面的通稿已經在午後出爐，根據內容，習近平對台灣議題有所著墨，示警處理不好雙方可能會衝突，川普則未提及台灣議題，習近平並拋出「中美建設性戰略穩定關係」，喊話這不是一句口號，而應該是相向而行的行動。

2026-05-14 14:07