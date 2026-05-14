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川習會談中方代表 涵蓋外交經貿與軍方
美國總統川普這次訪問中國的重頭戲「川習會」上午登場，參加會談的中方官員，除了中國國家主席習近平，包括外交、經貿部門主管，以及代表軍方的國防部長董軍。
中美元首會談已經結束，歷時2小時15分鐘。
根據央視新聞畫面，參與此番會談的中方代表有13人，其中包括：習近平、中共中央書記處書記蔡奇、外交部長王毅、國務院副總理何立峰、國防部長董軍、國家發展改革委主任鄭柵潔、財政部長藍佛安、商務部長王文濤、外交部常務副部長馬朝旭、中國駐美大使謝鋒、外交部部長助理洪磊等。
美方官員則有：川普、國務卿盧比歐（MarcoRubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、財政部長貝森特、白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）、白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）等。
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