快訊

獨 ／柯文哲換律師求17年重刑翻盤！重組戰隊「這2人」加入鏖戰二審

疫情時代後孩子都不愛閱讀？全球消失的親子共讀日常

吊車大王賠445萬！生技股董事變動率逾5成 股東常會前夕喊話求真相

聽新聞
0:00 / 0:00

比預期更長！川習會歷時2小時15分鐘結束 下一站：天壇

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普14日在北京人民大會堂舉行的歡迎儀式上檢閱儀仗隊。路透
美國總統川普14日在北京人民大會堂舉行的歡迎儀式上檢閱儀仗隊。路透

白宮與中國官媒表示，美國總統川普與中國國家主席習近平14日在北京舉行的雙邊會談已經結束。

美聯社與中國央視新聞報導，川普與習近平在會中討論貿易、台灣，以及其他美中關係中的分歧議題，整場會談持續超過2小時15分鐘，多於預期。去年川習在南韓釜山峰會進行約1小時40分鐘。

根據央視新聞，習近平與川普會談期間，也會見隨同川普訪中的美國企業界人士。川普表示，此行帶來多位美國工商界傑出代表，這些企業都尊重並重視中國，「我鼓勵他們拓展對中合作。」

川普並逐一向習近平介紹隨行企業家。多名美國企業家則表示，高度重視中國市場，希望深耕中國業務，進一步加強對中合作。

習近平則說，美國企業長期深入參與中國改革開放，雙方都從中受益。他並表示，中國開放的大門只會愈開愈大，中方歡迎美國對華加強互利合作，相信美國企業在中國將擁有更廣闊發展前景。

美聯社指出，川普結束與習近平會談後，沿著紅毯走下階梯，登上等候中的座車離開，前往下一站天壇。

川普 習近平 川習會

延伸閱讀

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

川習會10點登場！對台灣影響與經濟攻防等6大重點議題整理

川習會定正面基調 黃仁勳說兩人了不起

川習會談登場 伊朗、貿易與台海兩岸議題成關鍵焦點

相關新聞

美媒：習近平提到台灣「對川普說重話」 較2017年強硬

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普14日在北京舉行閉門會議，南華早報引述中國官媒新華社報導，習近平在會中提及台灣，並強調這是北京與華府關係中最重要的議題。彭博駐香港記者指出，習近平2017年會晤川普時並未並未發表如此強硬言論。

習近平說的「修昔底德陷阱」是什麼？讓這詞爆紅的哈佛教授大談台灣

美中元首「川習會」登場，中國國家主席習近平在致詞時對美國總統川普提出三個問題，第一個就是中美能不能跨越「修昔底德陷阱」、開創大國關係的典範？那麼究竟甚麼是「修昔底德陷阱」？

川習會陸方報導：習近平提「中美建設性戰略穩定關係」 川普未提台灣

大陸國家主席習近平與美國總統川普的會談，北京方面的通稿已經在午後出爐，根據內容，習近平對台灣議題有所著墨，示警處理不好雙方可能會衝突，川普則未提及台灣議題，習近平並拋出「中美建設性戰略穩定關係」，喊話這不是一句口號，而應該是相向而行的行動。

影／川普與習近平同遊天壇稱「中國很美」 未回應是否談到台灣

美國總統川普與中國國家主席習近平14日在北京舉行的雙邊會談已經結束，整場會談持續超過2小時15分鐘，時間長於預期。川普與習近平隨後一同前往天壇，但未回應媒體提問兩人是否討論台灣議題。

比預期更長！川習會歷時2小時15分鐘結束 下一站：天壇

白宮與中國官媒表示，美國總統川普與中國國家主席習近平14日在北京舉行的雙邊會談已經結束。

習近平會見黃仁勳等美國企業家 「歡迎美國對華加強互利合作」

大陸國家主席習近平14日上午與美國總統川普舉行會談期間，也會見了黃仁勳等10多名美方的企業家。習近平表態稱，美國企業正在深度參與中國大陸改革開放，雙方都從中獲益。「中國開放的大門只會越開越大，中方歡迎美國對華加強互利合作」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。