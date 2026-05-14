比預期更長！川習會歷時2小時15分鐘結束 下一站：天壇

白宮與中國官媒表示，美國總統川普與中國國家主席習近平14日在北京舉行的雙邊會談已經結束。

美聯社與中國央視新聞報導，川普與習近平在會中討論貿易、台灣，以及其他美中關係中的分歧議題，整場會談持續超過2小時15分鐘，多於預期。去年川習在南韓釜山峰會進行約1小時40分鐘。

根據央視新聞，習近平與川普會談期間，也會見隨同川普訪中的美國企業界人士。川普表示，此行帶來多位美國工商界傑出代表，這些企業都尊重並重視中國，「我鼓勵他們拓展對中合作。」

川普並逐一向習近平介紹隨行企業家。多名美國企業家則表示，高度重視中國市場，希望深耕中國業務，進一步加強對中合作。

習近平則說，美國企業長期深入參與中國改革開放，雙方都從中受益。他並表示，中國開放的大門只會愈開愈大，中方歡迎美國對華加強互利合作，相信美國企業在中國將擁有更廣闊發展前景。

美聯社指出，川普結束與習近平會談後，沿著紅毯走下階梯，登上等候中的座車離開，前往下一站天壇。