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習近平會見黃仁勳等美國企業家 「歡迎美國對華加強互利合作」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國家主席習近平（左二）14日在北京人民大會堂，與美國總統川普會談，並會見美國企業家。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國家主席習近平（左二）14日在北京人民大會堂，與美國總統川普會談，並會見美國企業家。（記者廖士鋒／攝影）

大陸國家主席習近平14日上午與美國總統川普舉行會談期間，也會見了黃仁勳等10多名美方的企業家。習近平表態稱，美國企業正在深度參與中國大陸改革開放，雙方都從中獲益。「中國開放的大門只會越開越大，中方歡迎美國對華加強互利合作」。

據新華社，川普表示，「我此訪帶來了美國工商界傑出代表，他們都尊重和重視中國，我鼓勵他們拓展對華合作」，川普並逐一向習近平介紹隨訪企業家。

新華社稱，「美方企業家表示，高度重視中國市場，希望深耕中國業務，加強對華合作。」

習近平表示，美國企業正在深度參與大陸改革開放，雙方都從中獲益。大陸開放的大門只會越開越大，歡迎美國對大陸加強互利合作，相信美國企業在大陸將擁有更廣闊前景。

另據大陸央視「ToSun記者團」消息，在人民大會堂內準備參加會見時，對於就中美關係的期望，輝達創辦人黃仁勳回應，「我希望這會是一次非常成功的會晤，川普總統和習主席關係非常好，我們有很大的希望在他們良好關係的基礎上，再接再厲改善兩國關係。」

隨同川普訪問大陸的美國企業家除黃仁勳外，還有Tesla（特斯拉）和 SpaceX CEO 馬斯克；Apple（蘋果）CEO 庫克等人，其他企業包含貝萊德、黑石、波音、Cargill（嘉吉）、花旗、Cisco（思科）、Coherent（科磊）、GE Aerospace 、高盛、Illumina（因美納）、Mastercard（萬事達卡）、Meta（臉書母公司）、Micron（美光）、高通、Visa。

川普 習近平 川習會

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