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習近平向川普警告台灣問題若處理不當恐引發衝突 川習會氣氛頓時凝結

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
中國大陸國家主席習近平就台灣問題向川普施壓，並警告若處理不當恐引發衝突。美聯社
中國大陸國家主席習近平就台灣問題向川普施壓，並警告若處理不當恐引發衝突。美聯社

中國大陸國家主席習近平周四在為期兩天的美中高峰會上，向美國總統川普表示雙方經貿談判有所成果，但也警告，若在台灣問題上產生分歧，恐讓兩國關係步入險境。這番措辭強硬的談話，為這場近十年來首位在位美國總統訪問北京的高峰會，在友好開場之後氣氛頓時凝結。

習近平周四在人民大會堂的川習會談中強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。「處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地」，新華社轉述他的話說，「台獨」與台海和平水火不容。維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。

新華社報導，習近平告訴川普，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。「昨天，雙方經貿團隊達成了總體平衡積極的成果」，為這場川普形容可能是「史上最重大的一次高峰會」定下基點。

中方在川習會尚未結束前，便搶先發布習近平有關台灣的談話，讓台灣問題頓然成為峰會最受矚目的焦點。

最近幾周，美中關係因多項議題而趨於緊張，台灣問題只是其中之一。中方除了反對美國正待批准的對台軍售案，也要求美方明確表示不支持台獨。

這場美國總統川普和習近平的高峰會談，開場白即定下正面基調。習近平在開場致辭中說：「我們應該是夥伴，而不是對手。我們應該相互成就、共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。」

川普在習近平致辭後發言，對所受到的接待表示讚揚，並稱習近平是「偉大的領導人」。他說：「中美兩國的關係將比以往任何時候都要好。」雙方會談了兩個多小時。

隨川普出訪的企業負責人希望藉此行解決對陸問題，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和特斯拉執行長馬斯克。川普說，他對習近平的頭一個請求，是讓大陸向美國企業「開放」。他說，這些美國企業領袖「今天來此，是向您和中國表達敬意，他們期待貿易合作和商業往來，而我們這邊也會完全對等回應」。

馬斯克、黃仁勳和蘋果執行長庫克均出席了兩位領導人的開場會談。馬斯克離開人民大會堂後告訴記者，會談「非常精彩」。

川普 習近平 川習會

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