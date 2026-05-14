快訊

現場觀察／川習皆盼穩定美中關係 用字遣詞大不同

川習會談台灣 習近平：處理不好兩國會碰撞甚至衝突

半導體風雲／美韓深度結盟衝擊台積 專家示警更大危機

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳曝北京行現況！川普創美國總統訪中最富代表團 總身價破1兆美元

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
輝達執行長黃仁勳隨行美國總統川普訪問中國，14日在川習會地點人民大會堂向媒體打招呼。法新社
輝達執行長黃仁勳隨行美國總統川普訪問中國，14日在川習會地點人民大會堂向媒體打招呼。法新社

南華早報報導，美國總統川普此次訪中，帶來歷來最富有的美國訪中企業代表團，至少18名美國科技、金融與航太巨頭高層隨行，合計身價超過1.07兆美元（約34兆台幣），前三名依序為世界首富、特斯拉執行長馬斯克，AI晶片龍頭輝達執行長黃仁勳及黑石集團執行長蘇世民。

這凸顯即使美中關係持續緊張，美國企業界仍不願錯過中國這個龐大市場。分析指出，這些商界高層此行各有所圖，科技界高層盼取得中方承諾，確保稀土與其他關鍵礦產供應不中斷；金融業則希望中國進一步放寬市場准入限制。

輝達執行長黃仁勳14日在北京受訪表示，目前為止在中國進行的會談「非常順利」。特斯拉執行長馬斯克則表示，他希望這趟北京行能「完成許多好事」。蘋果執行長、即將轉任執行董事長的庫克，被問及這趟訪問進展如何時，也對媒體豎起大拇指回應。

根據富比世與美國證券交易委員會（SEC）文件統計，這次代表團總財富超過1.07兆美元，其中馬斯克個人資產高達8270億美元，占整個代表團總財富超過77%。

研究機構龍洲經訊分析指出，馬斯克此行目標之一，是爭取特斯拉無人駕駛計程車robotaxi在中國上路許可，同時推動旗下AI機器人在中國市場的銷售。

黃仁勳個人淨資產約1940億美元，在代表團中排名第二。輝達近年成為全球AI熱潮核心企業，但在中國市場面臨美國高階晶片出口限制。華府已允許輝達向中國出售H200晶片，須向美國政府繳納25%附加費，不過北京至今未有任何採購。

黑石集團執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）也在代表團之列，個人淨資產約400億美元，排名第三。

龍洲經訊創始合夥人兼研究主管葛藝豪（Arthur Kroeber）認為，包括黑石、貝萊德、高盛、花旗、Visa與萬事達卡等金融巨頭，此行都希望中國進一步放寬金融市場准入限制。

另外，外界也關注波音可能爭取大型客機訂單。南華報導指出，波音執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）據傳希望與中方洽談最多500架客機交易。

亞洲協會政策研究所分析指出，這次隨川普訪中的美國企業高層陣容相當驚人，外界可能看到部分商業合作初步宣布；但由於不少企業高層是最後一刻才受邀加入代表團，時間可能不足以讓交易正式拍板。

<a href='/search/tagging/2/川習會' rel='川習會' data-rel='/2/125679' class='tag'><strong>川習會</strong></a>14日在北京登場，美方代表團包括貿易代表葛里爾、防長赫塞斯、財長貝森特、國務卿魯比歐，還有蘋果庫克、特斯拉執行長馬斯克與輝達執行長黃仁勳等商界高層。法新社
川習會14日在北京登場，美方代表團包括貿易代表葛里爾、防長赫塞斯、財長貝森特、國務卿魯比歐，還有蘋果庫克、特斯拉執行長馬斯克與輝達執行長黃仁勳等商界高層。法新社

特斯拉執行長馬斯克隨美國總統川普訪問中國，14日在人民大會堂。路透
特斯拉執行長馬斯克隨美國總統川普訪問中國，14日在人民大會堂。路透

川普 習近平 川習會

延伸閱讀

黃仁勳未受邀隨川訪中 白宮：此行重點在農業與商業民航

傳川普未邀黃仁勳隨行訪中

最後一刻 川普叩黃仁勳上機

【即時短評】黃仁勳最後一刻隨川普赴北京 AI晶片端上川習會談判桌？

相關新聞

川習會談台灣 習近平：處理不好兩國會碰撞甚至衝突

川習會14日上午登場，針對台海議題，大陸國家主席習近平向美國總統川普強調台灣問題是最重要問題，「處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。

現場觀察／川習皆盼穩定美中關係 用字遣詞大不同

川習會14日登場，被視為是美中關係的一次整理和調節，兩國都期待從競爭關係中放緩，回到一定的合作關係，避免走上無止盡的對立，甚至衝突，然而美中領導人在措辭上卻表現出很大的不同。

川習碰面 習近平三問川普如何跨越「修昔底德陷阱」

美國總統川普14日與中國國家主席習近平會面，於上午10時25分左右展開雙邊會談，川普特別提到他與習近平有很長的友誼，並認為，這是兩國總統維持最長的一段關係。

紐時：伊朗戰爭成北京繼稀土後新王牌 習近平未必急著和川普達成協議

中國大陸國家主席習近平2025年與美國總統川普會面時，曾憑藉中方對關鍵礦產的掌控展現強硬姿態，促使川普同意為期一年的貿易休戰。紐約時報指出，習近平14日在北京接待川普時，手中又多了一張強力王牌：伊朗戰爭，這讓習近平在川習會前更具信心。

川習會側寫／美國駐華大使竟站在國務卿前面？原因非關倫理

美國總統川普9年後重返北京，14日與中國大陸國家主席習近平舉行峰會。隨行官員中，除了國防部長赫塞斯引人側目，因為可能涉及對伊朗用兵和對台軍售，另外就是站位與座次的安排，美國駐華大使龐德偉（David Perdue）在人民大會堂外站在美方官員之首，還在「老闆」國務卿兼國安顧問魯比歐前面。峰會進行時，龐德偉也是與魯比歐分坐在川普兩側。

「最後做決定的人是他」！美媒：川普獨斷對中政策 共和黨鷹派噤聲

美國總統川普14日在北京與中國國家主席習近平舉行峰會，美國政治新聞網站POLITICO指出，共和黨過去警告與北京打交道風險的聲音如今幾乎消失，這種沉默反映出川普壓制共和黨對中正統路線的結果，也沖淡了多年來從科技到國防等議題上的鷹派政策立場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。