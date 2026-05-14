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紐時：伊朗戰爭成北京繼稀土後新王牌 習近平未必急著和川普達成協議

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）14日在北京人民大會堂與中國國家主席習近平（右）握手。法新社
美國總統川普（左）14日在北京人民大會堂與中國國家主席習近平（右）握手。法新社

中國大陸國家主席習近平2025年與美國總統川普會面時，曾憑藉中方對關鍵礦產的掌控展現強硬姿態，促使川普同意為期一年的貿易休戰。紐約時報指出，習近平14日在北京接待川普時，手中又多了一張強力王牌：伊朗戰爭，這讓習近平在川習會前更具信心。

中國是受制裁伊朗石油的主要買家，白宮一直試圖向中方施壓，要求減少對伊朗的支持。但在美國深陷戰爭之際，習近平持續呼籲和平，並接待來自波灣與歐洲、尋求他協助化解危機的外國政要。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也在川普訪中前飛往北京，凸顯北京對德黑蘭這個中東夥伴仍具強大影響力。

北京清華大學知名經濟學家李稻葵表示，「伊朗問題其實對中國有利」。他指出，中國對伊朗握有重要經濟籌碼，可能願意運用這些影響力，換取更重視的目標，其中最重要的，就是讓美國在台灣議題上讓步。

中國自身也有希望協助終結美伊衝突的理由。能源價格上漲已衝擊中國經濟，而全球經濟若陷入衰退，也將打擊作為中國主要成長引擎的出口。此外，中國雖擁有戰略石油儲備，但規模並非無限。

中國曾敦促伊朗與美國談判，但不願捲入這場中方認為主要應由美方處理的戰爭。即使不會軍事介入，中方仍可能願意與美方合作，推動重新開放荷莫茲海峽。專家認為，北京還可能向德黑蘭提供貸款、投資與戰後重建協助等激勵措施，以促使伊朗與美方接觸，但不太可能要求伊朗放棄核計畫。

紐時指出，習近平最希望川普做的，其實不是伊朗，而是台灣。他尋求美國軟化對台支持，例如延後或縮減對台軍售，或聲明反對台獨。若川普真將台灣議題擺上談判桌，無論具體談法為何，都可能代表美國數十年外交政策出現轉變，也將被視為習近平的一大勝利。

在一些鷹派中國學者看來，伊朗戰爭也暴露美國的軍事弱點，讓北京更有信心在台灣問題上施壓。上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示：「與伊朗的衝突顯示，美國根本無法承受與中國在台灣問題上的大型戰爭。這點非常清楚。」

對北京而言，此次川習會或許並非旨在獲取具體讓步，而在於重新定義中美兩大超級大國應如何互動。習近平希望確認中國如今已與美國平起平坐，而他本人也與川普地位相當。

中國官員與專家認為，若能建立這種認知，將有助於兩國維持一種雖緊張、但可控的穩定共存關係。華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻表示：「如果美國總統是自由世界領袖，而習近平與他平起平坐，這意味著習近平也必須是一位世界領導人。」

新華社13日發表時評，批評美國不能一邊損害中國利益，一邊又要求中方在美方關心的議題上配合。中美過去8年間，從新冠疫情起源到中國間諜氣球等議題幾乎無所不爭，如今依然在中國支持伊朗與俄羅斯，以及美國對中國高科技出口管制等問題上持續對立。

中國最終希望維持穩定與延續目前的貿易休戰，不希望再出現新關稅、出口管制或更多制裁。歐亞集團（Eurasia Group）中國總監蕭嫣然表示：「他們只是想爭取時間與空間，強化自己，以因應未來競爭。」

北京近年持續推動習近平所稱的「科技自立自強」，強化對外經濟反制能力。中國企業也在美國多年出口管制壓力下自行研發晶片，並開發可繞過限制的AI系統。此外，北京也已展現，若遭挑釁將會反擊。

不過，為營造較正面的峰會氣氛，中國仍可能承諾採購波音客機、美國黃豆與牛肉。蕭嫣然表示：「對中國而言，這是為了穩定而可以接受的代價。」

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