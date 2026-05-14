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川習會談台灣 習近平：處理不好兩國會碰撞甚至衝突
川習會14日上午登場，針對台海議題，大陸國家主席習近平向美國總統川普強調台灣問題是最重要問題，「處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。
據大陸官媒新華社報導，習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容。維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。
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