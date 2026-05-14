川習會談台灣 習近平：處理不好兩國會碰撞甚至衝突

川習會14日登場，被視為是美中關係的一次整理和調節，兩國都期待從競爭關係中放緩，回到一定的合作關係，避免走上無止盡的對立，甚至衝突，然而美中領導人在措辭上卻表現出很大的不同。

2026-05-14 11:50