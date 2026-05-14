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川習會最大風險不在經貿？分析師憂市場下周掀避險潮

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
分析師認為，川習會短期內最可能衝擊市場的變數，不是經貿議題，而是美中能否在伊朗問題取得突破。美聯社
分析師認為，川習會短期內最可能衝擊市場的變數，不是經貿議題，而是美中能否在伊朗問題取得突破。美聯社

美國總統川普周四上午在北京與中國國家主席習近平舉行會談，預計持續至周五。美媒分析指出，試圖從川習會中尋找利多消息的投資人，可能忽略了一個短期內最可能重創市場的變數，若雙方未能就伊朗問題取得突破。最快下周就可能觸發新一波市場避險情緒。

美伊衝突已進入第三個月，僵局依然未解。華爾街期盼，華府能說服北京向德黑蘭施壓，促成協議，避免局勢進一步升級。如果中國不願意介入，川普結束訪中返美後，對伊朗重新升高軍事行動的風險，下周初就可能浮現。

麥格理集團全球外匯與利率策略師Thierry Wizman警告，如果中國不顠意介入美伊問題，川普結束訪中返美後，對伊朗重新升高軍事行動的風險，可能很快在下周初浮現。

中國至今對伊朗戰事大致保持旁觀態度，未明顯施壓德黑蘭向美國讓步。

法盛投資管理首席策略師Jack Janasiewicz認為，外界不應對峰會抱持過高期待，中國沒必要把自己拖入伊朗問題泥淖。

近期美股表現強勁，標普500指數自3月底以來累計上漲約14%，主要受財報季及大型科技股強勁財報帶動。但Wizman警告，美股強勢反而可能讓川普更有政治空間承擔更高軍事風險，形成所謂「SALSA」效應，也就是「股市上漲，所以開打」（Stocks are lifting, so attack）。

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