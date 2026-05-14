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川習會側寫／美國駐華大使竟站在國務卿前面？原因非關倫理

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
川習會14日登場，美國國務卿魯比歐（右一）與美國駐華大使龐德偉（右三）分別坐在總統川普（右二）兩側。美聯社
川習會14日登場，美國國務卿魯比歐（右一）與美國駐華大使龐德偉（右三）分別坐在總統川普（右二）兩側。美聯社

美國總統川普9年後重返北京，14日與中國大陸國家主席習近平舉行峰會。隨行官員中，除了國防部長赫塞斯引人側目，因為可能涉及對伊朗用兵和對台軍售，另外就是站位與座次的安排，美國駐華大使龐德偉（David Perdue）在人民大會堂外站在美方官員之首，還在「老闆」國務卿兼國安顧問魯比歐前面。峰會進行時，龐德偉也是與魯比歐分坐在川普兩側。

各界試圖理解這樣安排的原因。第一，這是北京主場的雙邊峰會，美國駐華大使有「地主／駐在國代表」身分。龐德偉被安排在川普身邊或很靠前，負責現場銜接、禮賓、翻譯與使館團隊協調。

第二，川普可能刻意把「對中窗口」放在最顯眼位置。龐德偉是川普任命的政治大使，且曾是聯邦參議員、企業主管，不只是職業外交官。他有亞洲商業經驗，並被視為川普處理美中關係的重要人選。 這種安排有政治訊號：這場不是單純國務院主導的外交會談，而是白宮、商務與使館共同操作的川普式峰會。

第三，座位不一定完全等於官階，而是反映議題分工與禮賓設計。魯比歐作為國務卿，制度上當然是駐外大使的上級；但在元首峰會桌上，主辦地大使常因「對口國現場負責人」角色，被放在總統旁邊。尤其這次川普訪華議題包括貿易、企業進入中國市場、伊朗戰爭、台灣軍售與AI晶片，公開報導也指出川普代表團包括魯比歐、國防部長赫塞斯，以及多名企業領袖。

因此，龐德偉雖然在行政體系上低於國務卿魯比歐，但他身為美國駐華大使，是川普訪中期間的駐在國最高代表與現場窗口；因此在歡迎儀式排在魯比歐之前，較像是禮賓與地主場域安排。

2023年拜登與習近平在加州費羅麗莊園會談，情況就不同。美方桌邊靠近拜登的是國務卿布林肯、國安顧問蘇利文等核心幕僚；當時駐華大使伯恩斯沒有像龐德偉這樣，視覺上壓過國務卿。

龐德偉這次坐在川普右側、魯比歐坐左側，這不是單純一般官階排序，而是川普式安排加上北京主場禮賓，凸顯龐德偉是「此次川普訪華現場總窗口」與「川普對中政治代理人」。

龐德偉雖在行政體系上隸屬國務院，但這次會談被安排在川普身側，顯示白宮更重視他作為北京現場窗口與川普親信的角色；這項座位安排不改變魯比歐的制度地位，但凸顯這場峰會並非完全由國務院主導。

北京人民大會堂前習近平（前排右）14日歡迎川普（前排左）的儀式，美方官員一字排開，駐華大使龐德偉（右一）居首，往左依次是國務卿魯比歐、財長貝森特、防長赫塞斯、貿易代表葛里爾、白宮副幕僚長米勒。美聯社
北京人民大會堂前習近平（前排右）14日歡迎川普（前排左）的儀式，美方官員一字排開，駐華大使龐德偉（右一）居首，往左依次是國務卿魯比歐、財長貝森特、防長赫塞斯、貿易代表葛里爾、白宮副幕僚長米勒。美聯社

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