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不斷更新／川習會國宴登場！川普、習近平互動受矚 黃仁勳、馬斯克也現身

中職／鄭浩均被打爆後嘻笑畫面引爭議 中信兄弟說明並致歉

川習會談什麼？口譯人員手稿照洩端倪 關鍵詞彙全被拍

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不斷更新／川習會詳細行程全掌握！「兆元代表團」隨川普赴中 會後通稿「各執其詞」

聯合新聞網／ 綜合報導
中國國家主席習近平在北京人民大會堂外，為正在對中國進行國事訪問的美國總統川普舉行歡迎儀式。新華社
中國國家主席習近平在北京人民大會堂外，為正在對中國進行國事訪問的美國總統川普舉行歡迎儀式。新華社

（18:30更新 CNN晚宴直播）

美國總統川普13日晚間抵達中國大陸，14日與中國大陸主席習近平見面，正式開啟雙邊會談。「川習會」整場會談持續超過2小時15分鐘，時間長於預期。

會後兩人前往北京天壇參觀，並在晚間於人民大會堂共進晚餐，目前晚宴已正式登場，黃仁勳和馬斯克兩位科技巨擘也雙雙現身。

文章目錄

川普行程時間軸

13日 凌晨川普起飛
13日 晚間川普抵達中國
14日 09:40川普啟程前往北京人民大會堂
14日 10:00川普、習近平正式會面
歡迎儀式
14日 約13:00川普與習近平參觀天壇
14日下午李強會見美國企業代表
14日晚間人民大會堂國宴
15日上午於北京中南海茶敘和工作午餐
15日下午川普飛離北京

隨川普赴中陣容

川普此行訪中，隨行陣容至少17名企業高層，包括美國科技、金融與航太巨頭等，合計身價超過1.07兆美元（約台幣34兆元）。以下為出行名單：

1.特斯拉和SpaceX執行長馬斯克

2.輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳

3.黑石執行長蘇世民

4.Meta總裁兼副董事長麥考密克（Dina Powell McCormick）

5.蘋果執行長庫克

6.波音執行長歐特柏格

7.美光科技執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）

8.高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）

9.Visa執行長麥金奈尼

10.萬事達卡執行長米巴赫（Michael Miebach）

11.花旗執行長范潔恩（Jane Fraser）

12.貝萊德執行長芬克

13.嘉吉（Cargill）執行長尚博遠(Brian Sikes)

14.Coherent執行長安德森（Jim Anderson）

15.奇異航太執行長柯普（Larry Culp）

16.高盛執行長蘇德巍（David Solomon）

17.Illumina執行長泰森（Jacob Thaysen）

輝達執行長黃仁勳隨行美國總統川普訪問中國，14日在川習會地點人民大會堂向媒體打招呼。法新社
輝達執行長黃仁勳隨行美國總統川普訪問中國，14日在川習會地點人民大會堂向媒體打招呼。法新社

特斯拉執行長馬斯克隨美國總統川普訪問中國，14日在人民大會堂露面。路透
特斯拉執行長馬斯克隨美國總統川普訪問中國，14日在人民大會堂露面。路透

川普此行訪中，隨行陣容至少17名企業高層，包括美國科技、金融與航太巨頭等。圖／AI協作
川普此行訪中，隨行陣容至少17名企業高層，包括美國科技、金融與航太巨頭等。圖／AI協作

兩國會後通稿出爐

【中國大陸】

針對川習會談，北京通稿聚焦在習近平提出的「中美建設性戰略穩定關係」，強調此定位須透過實踐「相向而行」，而非流於口號；針對台灣問題，習則嚴正警告若處理不當，恐將引發雙方直接衝突。

一、拋出時代三問

習近平指出，世界已「來到新的十字路口」，兩國領導人須共同回答三個問題：

中美兩國能否跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新範式？

能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？

能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係美好未來？

二、中美建設性戰略穩定關係

習近平將與川普構建「中美建設性戰略穩定關係」，作為長期的戰略指引，並強調「這不是一句口號，而應該是相向而行的行動」。

三、中美經貿關係

習近平主張中美經貿關係的本質為互利共贏，分歧應透過平等協商解決。重申「中國開放的大門只會越開越大」，美企正在深度參與中國改革開放，中方也歡迎美國對華加強互利合作。

四、台灣問題成紅線

習近平提及「台灣是中美關係中最重要的問題」，若處理不當將導致衝突，把中美關係推向危險境地。他指出，維護台海和平穩定是雙方最大公約數，美方務必謹慎行事。

編輯推薦

【美國】

根據美國白宮官員提供的會談摘要描述，美中討論到經貿、芬太尼、美國農產品等議題，也提到美中在伊朗情勢上有共識，但白宮摘要全文隻字未提台灣。

一、 經貿合作

白宮的會談摘要指出，雙邊討論到如何強化兩國經貿合作，包括擴大美國企業進入中國市場，以及中國提高對美產業的投資；同時，許多美國企業領袖加入會談的部分討論。

二、 農產品與芬太尼

川普針對美國國內高度關注的民生議題提出具體要求，他強調，必須進一步終結芬太尼前體化學品進入美國；同時增加中國購買美國的農產品。

三、 中東局勢與能源安全

雙方一致認同荷莫茲海峽應保持開放，以保障全球能源自由流通，習近平對此明確表示反對該海峽武裝化或採取收費行為。同時，中方表達了增加採購美國石油的意願，旨在降低對中東航道的依賴。此外，兩國達成堅定共識，共同反對伊朗擁有核子武器，以維護區域安全。

四、台海議題

值得關注的是，相較於中方通稿的大篇幅警告，美方摘要對台灣及台海議題隻字未提，雙方呈現鮮明對比。

編輯推薦

目前晚宴已正式登場，黃仁勳和馬斯克兩位科技巨擘也雙雙現身。

美國總統川普（左）和中國國家主席習近平抵達北京人民大會堂，出席國宴。美聯社
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平抵達北京人民大會堂，出席國宴。美聯社

輝達執行長黃仁勳抵達北京人民大會堂，出席川普和習近平的國宴。法新社
輝達執行長黃仁勳抵達北京人民大會堂，出席川普和習近平的國宴。法新社

在川普和中習近平國宴前夕，特斯拉執行長馬斯克也在會場現身。法新社
在川普和中習近平國宴前夕，特斯拉執行長馬斯克也在會場現身。法新社

川普 習近平 川習會

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