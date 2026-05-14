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川習會登場 路透：川普欲尋北京制衡伊朗盤算恐落空

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

川習會14日在北京登場，路透社分析指出，外界預期美方將尋求中國協助解決美伊戰爭，但分析人士認為北京另有盤算，美方盤算很可能落空。

分析人士指出，儘管中國國家主席習近平可能會同意促使伊朗重啟談判，但由於伊朗是北京當局在中東最重要的戰略夥伴，勢必將持續向伊朗提供經濟支持，並供應伊朗軍方所需的軍民兩用物資。

對美國總統川普而言，他雖握有能施壓中國的強大工具，包括威脅對中國大型銀行實施制裁，但動用這些手段恐讓美國付出更難以承受的高昂代價。

美伊達成終戰協議的希望日益渺茫，兩國間的停火協議也搖搖欲墜，這場戰爭已導致全球油價狂飆。

2名知情人士透露，川普幕僚將北京視為少數能說服德黑蘭決策者與華府敲定協議的關鍵角色，在缺乏強制手段下，華府的目標是讓習近平相信，即刻結束美伊戰爭才是符合中國利益的做法。

然而，中國在利益衡量上也陷入兩難，他們既希望重開荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），讓中國採購的大量伊朗原油得以運回中國，但同時也想藉伊朗制衡美國，轉移美國在印太地區的軍事與外交注意力。

基於相關考量，習近平不太可能動用中國對伊朗的龐大影響力，迫使德黑蘭當局作出重大讓步。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員李文（Henrietta Levin）表示，川普去年在關稅戰中退讓、美伊戰爭分散美軍在中國周邊地區的防禦力量，都賦予習近平更多底氣，讓他以「極度自信」的姿態迎接這次川習會。

美伊戰爭不僅重創川普支持率，更限縮他對中國施壓的選項，包括制裁、關稅以及一些可能性較低的手段。

美國近期以涉嫌協助伊朗規避制裁為由，對中國部分特定實體祭出制裁，但專家認為，這些行動並未對相關貿易流動造成明顯影響。

風險顧問公司Obsidian Risk Advisors常務負責人艾瑞克森（Brett Erickson）指出，這是因為華府並未將矛頭鎖定協助對伊貿易的中國銀行，美國財政部「就是不願意對真正具關鍵影響力的中國銀行採取任何行動」。

一名了解財政部制裁選項的消息人士說，美方有數千個與中國不法金融相關的潛在制裁目標，「如果不對付中國的銀行，根本不可能落實對伊朗的制裁」。

財政部長貝森特（Scott Bessent）4月曾致函2家未具名的中國銀行，警告財政部準備針對他們涉及協助購買伊朗石油的行為實施嚴懲，但此後未見進一步行動。知情人士透露，貝森特預計在川普訪中期間再次提出此議題。

專家表示，華府之所以不願對中國銀行業出手，反映出對潛在報復行動的不確定性，不僅可能引發代價高昂的貿易戰，也可能使得3位數的關稅稅率死灰復燃，隨之而來的通膨恐重創川普選情。

美方若打擊中國大型銀行，也可能促使北京動用最大籌碼「稀土」，中國在稀土精煉與加工領域幾乎具有壟斷地位，北京去年就曾威脅切斷美國工業所需的礦產供應，引發西方官員恐慌，最終促使兩國達成不穩定的貿易休兵。

就目前而言，美方制裁仍可能成為這次美中談判的爭議點。

美國前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）表示，除上述經濟考量外，中國從觀察美國的經驗中學到，必須謹慎避免過度捲入中東事務。因此，面對美方提出對伊朗施加決定性壓力的要求，北京很有可能會拒絕。

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