川普訪北京習近平紅毯迎接 營造友好氛圍

中國國家主席習近平今天在北京為美國總統川普舉行盛大歡迎儀式，這是川普自2017年以來首度訪中，雙方在人民大會堂門前紅地毯上相見問候，氣氛顯得融洽。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、法新社及路透社報導，川普抵達人民大會堂後與習近平握手寒暄。川普之後與習近平的幕僚長蔡奇、中國外交部長王毅、國務院副總理何立峰等多位中國官員握手。習近平也在川普陪同下與多位美國官員握手，包括先前對中立場強硬的國務卿盧比歐（Marco Rubio）和戰爭部長赫格塞斯（Peter Hegseth）。

川普與習近平站在會場中央，聆聽中方軍樂隊先後奏起美國及中國國歌，禮炮齊鳴。

一群穿著鮮豔服裝、手持美中國旗和鮮花的學童在廣場上高喊「歡迎、歡迎」，川普與習近平走過他們身旁。路透社提到，川普不時輕拍習近平的背部。

CNN報導說，兩位領導人在紅毯上看起來友好、熟悉彼此且神情輕鬆。

兩人與各自與會官員隨後進入人民大會堂會談。

習近平開場先致詞，指出當前百年變局加速演進，世界又走到新的十字路口，「中美能不能跨越修昔底德陷阱（編按：意指當新興強權崛起時必與現狀強權爆發戰爭衝突），開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關系的美好未來？這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷」。

習近平最後強調，他期待與川普「共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵」。

川普隨後致詞表示，今天能與習近平見面是榮幸，「我們相處得很好，當出現困難時，我們解決了它們。我會打給你，你也會打給我。人們並不知道，每當我們遇到問題時，我們都能非常迅速地解決」。

川普表示，他這次率領一批世界頂尖商業領袖，「今天來到此向您致意的都是最頂尖的人士」。

為在峰會開頭傳達樂觀氛圍，川普告訴習近平：「很榮幸能與你一道，且榮幸成為你的朋友，美中兩國的關係會比以往任何時候都更好。」

兩人開場致詞時都未提及伊朗或其他全球議題，而是聚焦於呼籲維持穩定的雙邊關係。

紐約時報指出，川普與習近平今天在北京峰會，預料雙方將討論貿易、伊朗、台灣及其他爭議議題。這場峰會是美國總統睽違近10年來再次訪問中國，可能將決定兩大超級強權之間目前維持的緩和局勢能否延續，以及各自有可能做出的讓步。

川習兩人前次會面是去年10月底於韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）場邊，當時他們同意暫停兩國間針鋒相對的貿易戰。

川普行前表示，這趟5月13到15日的北京行也會聚焦貿易與投資。包括特斯拉執行長馬斯克（ElonMusk）、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等十多名美企高層隨行，盼推動中國進一步開放市場。不過分析人士認為美中這次達成重大協議的可能性不高，北京可能只會在購買波音（Boeing）飛機和美國農產品（如黃豆與牛肉）做出有限承諾。

外界也預料，川普將要求北京協助說服伊朗，結束美國與以色列2月28日對伊朗發動的戰爭。

至於習近平方面，分析人士認為他可能會爭取美方放寬先進科技出口管制，以及要求川普承諾不要再提高中國商品關稅，以及說服美國大幅削減對台軍售。