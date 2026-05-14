現場觀察／川習皆盼穩定美中關係 用字遣詞大不同

川習會14日登場，被視為是美中關係的一次整理和調節，兩國都期待從競爭關係中放緩，回到一定的合作關係，避免走上無止盡的對立，甚至衝突，然而美中領導人在措辭上卻表現出很大的不同。

美國總統川普與中國國家主席習近平在人民大會堂展開會談，習近平致詞時，全文從大國共存、共治的格局角度出發，追求中美關係的穩定，認為兩國能否穩定互動是大國對世界、人民，乃至於對歷史的責任。

習近平更直接言明兩國關係可能面臨「修昔底德陷阱」，指當新興強國崛起威脅到現有強國的霸主地位時，雙方可能爆發戰爭衝突，顯然習近平很清楚地意識到中國崛起對美國方面的焦慮和緊張，也透露出中美關係近幾年轉向大國競爭的擔憂。

習近平也對中美的競爭格局做出回應，指兩國之間的共同利益大於分歧，合則兩利，鬥則俱傷，應該做夥伴而不是對手。不過，習近平雖然沒有提到競爭兩字，顯然也沒有否認兩國關係已與過去有所不同，言明中美要走出「新時代」的大國相處之道。

習近平在文中表現出了中國的自信，將中國放在與美國的對等關係上，但並非兩國互相爭奪霸權，而是描述一個大國合作、共治的局面。

相較於習近平不斷強調國與國的關係，以及中美之間應當如何負責任地處理衝突風險，川普卻是從個人角度出發，強調的非國與國的互動，而是川普與習近平之間的互動。

川普在致詞中更有意動之以情，講述兩人之間長期建立的友誼，以及開放溝通的意願，並認為他與習近平之間的好關係是美中走向美好未來的基礎。

在中國為川普鋪上紅地毯、給予盛大歡迎後，川普卻反過來要滿足習近平的虛榮心，稱讚習近平熱愛小朋友，稱讚習近平是偉大的領袖，也塑造川普是在美國反中情緒中，仍願意與習近平做朋友的總統。

而川普最後也回到他此行的目的，即是拓展與中國的貿易，達成短期的產業、經貿成果。川普指出，他帶來最頂尖的企業家訪中，且大家都期待與中國貿易、做生意。

比起習近平站在大國領導人的高度發言，把中美互動視為決定世界命運的關鍵，川普秉持他一貫的作風，把美中關係濃縮成他與習近平的私人關係，也避談美國對世界的責任。

不過，盡管說法不同，在疫情、交流中斷，以及去年的貿易亂戰之後，雙邊領袖明顯都希望取得更穩定的兩國關係，並在會談中釋出極大的善意。