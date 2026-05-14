快訊

現場觀察／川習皆盼穩定美中關係 用字遣詞大不同

川習會談台灣 習近平：處理不好兩國會碰撞甚至衝突

半導體風雲／美韓深度結盟衝擊台積 專家示警更大危機

聽新聞
0:00 / 0:00

現場觀察／川習皆盼穩定美中關係 用字遣詞大不同

聯合報／ 記者陳熙文／北京即時報導
川習會14日上午在北京登場。 美聯社
川習會14日上午在北京登場。 美聯社

川習會14日登場，被視為是美中關係的一次整理和調節，兩國都期待從競爭關係中放緩，回到一定的合作關係，避免走上無止盡的對立，甚至衝突，然而美中領導人在措辭上卻表現出很大的不同。

美國總統川普與中國國家主席習近平在人民大會堂展開會談，習近平致詞時，全文從大國共存、共治的格局角度出發，追求中美關係的穩定，認為兩國能否穩定互動是大國對世界、人民，乃至於對歷史的責任。

習近平更直接言明兩國關係可能面臨「修昔底德陷阱」，指當新興強國崛起威脅到現有強國的霸主地位時，雙方可能爆發戰爭衝突，顯然習近平很清楚地意識到中國崛起對美國方面的焦慮和緊張，也透露出中美關係近幾年轉向大國競爭的擔憂。

習近平也對中美的競爭格局做出回應，指兩國之間的共同利益大於分歧，合則兩利，鬥則俱傷，應該做夥伴而不是對手。不過，習近平雖然沒有提到競爭兩字，顯然也沒有否認兩國關係已與過去有所不同，言明中美要走出「新時代」的大國相處之道。

習近平在文中表現出了中國的自信，將中國放在與美國的對等關係上，但並非兩國互相爭奪霸權，而是描述一個大國合作、共治的局面。

相較於習近平不斷強調國與國的關係，以及中美之間應當如何負責任地處理衝突風險，川普卻是從個人角度出發，強調的非國與國的互動，而是川普與習近平之間的互動。

川普在致詞中更有意動之以情，講述兩人之間長期建立的友誼，以及開放溝通的意願，並認為他與習近平之間的好關係是美中走向美好未來的基礎。

在中國為川普鋪上紅地毯、給予盛大歡迎後，川普卻反過來要滿足習近平的虛榮心，稱讚習近平熱愛小朋友，稱讚習近平是偉大的領袖，也塑造川普是在美國反中情緒中，仍願意與習近平做朋友的總統。

而川普最後也回到他此行的目的，即是拓展與中國的貿易，達成短期的產業、經貿成果。川普指出，他帶來最頂尖的企業家訪中，且大家都期待與中國貿易、做生意。

比起習近平站在大國領導人的高度發言，把中美互動視為決定世界命運的關鍵，川普秉持他一貫的作風，把美中關係濃縮成他與習近平的私人關係，也避談美國對世界的責任。

不過，盡管說法不同，在疫情、交流中斷，以及去年的貿易亂戰之後，雙邊領袖明顯都希望取得更穩定的兩國關係，並在會談中釋出極大的善意。

川普 習近平 川習會

延伸閱讀

川習碰面 習近平三問川普如何跨越「修昔底德陷阱」

川習閉門會開始！習近平提「修昔底德陷阱」川普讚習偉大領導人

川習會定正面基調 黃仁勳說兩人了不起

川習會將談科技貿易台灣 左右未來美中關係走向

相關新聞

川習會談台灣 習近平：處理不好兩國會碰撞甚至衝突

川習會14日上午登場，針對台海議題，大陸國家主席習近平向美國總統川普強調台灣問題是最重要問題，「處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。

現場觀察／川習皆盼穩定美中關係 用字遣詞大不同

川習會14日登場，被視為是美中關係的一次整理和調節，兩國都期待從競爭關係中放緩，回到一定的合作關係，避免走上無止盡的對立，甚至衝突，然而美中領導人在措辭上卻表現出很大的不同。

川習碰面 習近平三問川普如何跨越「修昔底德陷阱」

美國總統川普14日與中國國家主席習近平會面，於上午10時25分左右展開雙邊會談，川普特別提到他與習近平有很長的友誼，並認為，這是兩國總統維持最長的一段關係。

紐時：伊朗戰爭成北京繼稀土後新王牌 習近平未必急著和川普達成協議

中國大陸國家主席習近平2025年與美國總統川普會面時，曾憑藉中方對關鍵礦產的掌控展現強硬姿態，促使川普同意為期一年的貿易休戰。紐約時報指出，習近平14日在北京接待川普時，手中又多了一張強力王牌：伊朗戰爭，這讓習近平在川習會前更具信心。

川習會側寫／美國駐華大使竟站在國務卿前面？原因非關倫理

美國總統川普9年後重返北京，14日與中國大陸國家主席習近平舉行峰會。隨行官員中，除了國防部長赫塞斯引人側目，因為可能涉及對伊朗用兵和對台軍售，另外就是站位與座次的安排，美國駐華大使龐德偉（David Perdue）在人民大會堂外站在美方官員之首，還在「老闆」國務卿兼國安顧問魯比歐前面。峰會進行時，龐德偉也是與魯比歐分坐在川普兩側。

「最後做決定的人是他」！美媒：川普獨斷對中政策 共和黨鷹派噤聲

美國總統川普14日在北京與中國國家主席習近平舉行峰會，美國政治新聞網站POLITICO指出，共和黨過去警告與北京打交道風險的聲音如今幾乎消失，這種沉默反映出川普壓制共和黨對中正統路線的結果，也沖淡了多年來從科技到國防等議題上的鷹派政策立場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。