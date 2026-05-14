快訊

現場觀察／川習皆盼穩定美中關係 用字遣詞大不同

川習會談台灣 習近平：處理不好兩國會碰撞甚至衝突

半導體風雲／美韓深度結盟衝擊台積 專家示警更大危機

聽新聞
0:00 / 0:00

「最後做決定的人是他」！美媒：川普獨斷對中政策 共和黨鷹派噤聲

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普14日訪問中國，在北京人民大會堂前與中國國家主席習近平握手。路透
美國總統川普14日訪問中國，在北京人民大會堂前與中國國家主席習近平握手。路透

美國總統川普14日在北京與中國國家主席習近平舉行峰會，美國政治新聞網站POLITICO指出，共和黨過去警告與北京打交道風險的聲音如今幾乎消失，這種沉默反映出川普壓制共和黨對中正統路線的結果，也沖淡了多年來從科技到國防等議題上的鷹派政策立場。

POLITICO說，即使美國國會警告相關技術可能帶來間諜風險，川普仍批准向中國出售先進人工智慧（AI）晶片；儘管情報界表達憂慮，他也簽署協議，讓中國創辦的TikTok繼續在美國營運。此外，最新版《國防戰略》放棄過去對中國的強硬措辭，改採較為和緩的語氣，將重點轉向保護美國本土。

如今，川普率領科技業高層、家族成員與內閣官員赴北京與習近平舉行高風險峰會，希望在科技、貿易，甚至台灣議題上與中國達成新協議。美國政府與國會山莊內部的共和黨高層則大多選擇噤聲，轉而接受川普推動與中國深化合作的方向。

曾在布希政府任內擔任國防部官員、並擔任過美中經濟暨安全檢討委員會委員的卜大年（Dan Blumenthal）指出，「川普才是最大的對中鴿派」。他說：「川普想要穩定，對中國實力印象非常深刻，也不認為美國目前有能力贏得戰略競爭。」

相較於川普第一任期，如今的轉變十分明顯。川普在峰會前甚至表示，將與習近平討論美國對台軍售問題，形同打破過去七屆政府「不就對台軍售徵詢北京意見」的長期慣例。白宮內部過去可能反對調整對中政策的聲音如今也已消失。從前國安顧問麥馬斯特、波頓到前CIA局長龐培歐等對中鷹派，都已退出決策核心，改由國防部長赫塞斯、副總統范斯及白宮AI顧問薩克斯（David Sacks）等傾向配合川普「優先與北京達成協議」路線的人士取代。

白宮主張，川普正在扭轉歷任總統對中國的錯誤假設。五角大廈則未回應置評請求，但國防部高層內部仍普遍認為，中國依然是美國面臨的最大軍事威脅。川普政府官員近來也推動多項抗衡中國的措施，包括支持美國本土新創企業，以降低美國對中國稀土與無人機技術供應鏈的依賴，部分國會議員也仍對川普的做法保持警惕。

然而，曾在拜登政府負責五角大廈印太安全事務的瑞特納（Ely Ratner）認為，雖然中國曾是川普第一任期外交政策的核心議題，但川普第二任期政府內部對中國的看法更加分歧。他說：「這些因素共同形成了現在較為柔和的中國政策。從理念上來看，這個團隊似乎傾向以更具妥協性的方式對待中國。」

許多共和黨對中鷹派人士即使過去曾表達憂慮，如今似乎也選擇支持川普。但當川普與習近平面對面會談時，外界的建議或許已不重要。

卜大年表示：「川普總統信心大增，也不太願意聽取顧問意見，政策制定過程因此出現變化。」他說：「能影響決策的意見變少了，所有為川普效力的人都知道，最後做決定的人會是他，尤其是在中國議題上。」

川普 習近平 川習會

延伸閱讀

連美國總統都不能亂講！川習會前台灣問題成焦點 美官方談話守則曝光

川習會登場「影子協議」聚焦 經濟學人：台灣議題 北京要讓美方做出讓步

「台灣人會擔憂！」川普要談軍售 美前官員指習近平目標「這件事」

對台獨從「不支持」變「反對」？陸學者：美方不會改口、習不會開口

相關新聞

川習會談台灣 習近平：處理不好兩國會碰撞甚至衝突

川習會14日上午登場，針對台海議題，大陸國家主席習近平向美國總統川普強調台灣問題是最重要問題，「處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。

現場觀察／川習皆盼穩定美中關係 用字遣詞大不同

川習會14日登場，被視為是美中關係的一次整理和調節，兩國都期待從競爭關係中放緩，回到一定的合作關係，避免走上無止盡的對立，甚至衝突，然而美中領導人在措辭上卻表現出很大的不同。

川習碰面 習近平三問川普如何跨越「修昔底德陷阱」

美國總統川普14日與中國國家主席習近平會面，於上午10時25分左右展開雙邊會談，川普特別提到他與習近平有很長的友誼，並認為，這是兩國總統維持最長的一段關係。

紐時：伊朗戰爭成北京繼稀土後新王牌 習近平未必急著和川普達成協議

中國大陸國家主席習近平2025年與美國總統川普會面時，曾憑藉中方對關鍵礦產的掌控展現強硬姿態，促使川普同意為期一年的貿易休戰。紐約時報指出，習近平14日在北京接待川普時，手中又多了一張強力王牌：伊朗戰爭，這讓習近平在川習會前更具信心。

川習會側寫／美國駐華大使竟站在國務卿前面？原因非關倫理

美國總統川普9年後重返北京，14日與中國大陸國家主席習近平舉行峰會。隨行官員中，除了國防部長赫塞斯引人側目，因為可能涉及對伊朗用兵和對台軍售，另外就是站位與座次的安排，美國駐華大使龐德偉（David Perdue）在人民大會堂外站在美方官員之首，還在「老闆」國務卿兼國安顧問魯比歐前面。峰會進行時，龐德偉也是與魯比歐分坐在川普兩側。

「最後做決定的人是他」！美媒：川普獨斷對中政策 共和黨鷹派噤聲

美國總統川普14日在北京與中國國家主席習近平舉行峰會，美國政治新聞網站POLITICO指出，共和黨過去警告與北京打交道風險的聲音如今幾乎消失，這種沉默反映出川普壓制共和黨對中正統路線的結果，也沖淡了多年來從科技到國防等議題上的鷹派政策立場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。