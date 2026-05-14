快訊

川習會登場…川普：榮幸與習近平做朋友 美中關係將前所未有好

新北新莊大樓工地鷹架倒塌！ 35歲男17樓高度墜落送醫不治

台股4萬點…賣房All in台積電？專家示警：命都不要！小心斷頭住公園

聽新聞
0:00 / 0:00

川習閉門會開始！習近平提「修昔底德陷阱」川普讚習偉大領導人

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）14日在北京舉行雙邊會晤。美聯社
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）14日在北京舉行雙邊會晤。美聯社

美國總統川普與中國國家主席習近平今日上午10時在北京舉行雙邊會晤。兩人在閉門會議前先後致詞，習近平強調中美應避免走向強權衝突、做夥伴而非對手；川普則大讚兩人關係「非常好」，稱美中關係將「比以往任何時候都更好」。

CNN報導，閉門會議前，習近平首先致詞，他形容全球局勢動盪，世界已「來到新的十字路口」。

習近平表示，當前的問題是「中國與美國能否超越所謂的『修昔底德陷阱』，開創大國關係的新典範」。修昔底德陷阱（Thucydides Trap）是指當崛起中的強權威脅既有強權時，雙方容易走向衝突的傾向。

習近平說：「我們應該做夥伴，而不是對手；彼此成就、共同繁榮，為新時代大國相處開創正確之道。」

習近平也祝賀川普與美國迎來獨立250周年，且他認為「兩國共同利益多於分歧」，「穩定的雙邊關係有利於世界，中美合則兩利，鬥則俱傷」。他說，期待與川普展開討論。

紐時指出，習近平在對川普的開場致詞中，並未提及伊朗或其他全球衝突，而是聚焦於穩定雙邊關係的廣泛呼籲。

川普在開場致詞中表示，今天能與習近平會面是「一項榮幸」。他說，兩人一直相處得很好，即使遇到困難也能化解，「我會打電話給你，你也會打電話給我。外界不知道的是，每當我們碰到問題，總是很快就把它解決掉。」

川普接著稱讚習近平是「偉大的領導人，有些人不喜歡我這麼說，但我還是要說，因為這就是事實」，並說這次訪中帶來「世界上最頂尖的企業領袖」，在場都是各企業最高層，他說：「我不要這些公司裡的第二號或第三號人物，我只要最頂尖的人，他們今天來到這裡，向你、向中國致意」。

川普還表示，有些人稱這場會晤是「史上規模最大的峰會」，他非常期待接下來的討論，並對習近平說：「能和你會晤是我的榮幸，能成為你的朋友是我的榮幸。」

川普說，美中關係將會「比以往任何時候都更好」。

中國國家主席習近平與美國總統川普14日在人民大會堂舉行閉門會議。路透
中國國家主席習近平與美國總統川普14日在人民大會堂舉行閉門會議。路透

中國國家主席習近平與美國總統川普14日在人民大會堂舉行閉門會議。路透
中國國家主席習近平與美國總統川普14日在人民大會堂舉行閉門會議。路透

川普 習近平 川習會

延伸閱讀

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

川習會下周登場 美中將談台灣議題

川普啟程赴中訪問　稱「許多好事即將發生」

美國總統川普抵達北京 將展開歷史性訪問

相關新聞

川習閉門會開始！習近平提「修昔底德陷阱」川普讚習偉大領導人

美國總統川普與中國國家主席習近平今日上午10時在北京舉行雙邊會晤。兩人在閉門會議前先後致詞，習近平強調中美應避免走向強權衝突、做夥伴而非對手；川普則大讚兩人關係「非常好」，稱美中關係將「比以往任何時候都更好」。

整理包／川習會登場！伊朗、台灣、AI全攤牌 5大火線議題一次看

美國總統川普即將與中國國家主席習近平舉行峰會。此時正值地緣政治劇烈動盪，以及美中科技與貿易衝突持續升溫之際，外界關注兩大強權能否避免局勢進一步惡化。以下為五大焦點議題整理：

川習碰面 習近平三問川普如何跨越「修昔底德陷阱」

美國總統川普14日與中國國家主席習近平會面，於上午10時25分左右展開雙邊會談，川普特別提到他與習近平有很長的友誼，並認為，這是兩國總統維持最長的一段關係。

川習會前陸官媒登陸駐美大使文章 列出「中方四條紅線」

中美元首「川習會」當天，大陸駐美大使謝鋒在《人民日報》發表題為「努力探索新時期中美正確相處之道」的署名文章。謝鋒提到，「台灣、民主人權、道路制度、發展權利就是中方的四條紅線，中國的主權、安全和發展利益不容侵犯。」

川習會首要課題非台灣？紐時：美補軍火要靠中國 每射1飛彈更依賴稀土

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平14日在北京舉行雙邊會談，預料美伊戰爭將以多種形式影響會談，包括華府希望北京身為伊朗的戰略夥伴，能協助推動相關談判。但紐約時報報導，美中關係眼前更直接的挑戰，可能是伊朗戰爭使得美中糾葛更深，即美國短期內仍必須依賴中國稀土，才能重新補充軍火庫存。

現場直擊／川習會馬上登場 人民大會堂最後準備

美國總統川普馬上就要跟大陸國家主席習近平在北京人民大會堂舉行會談，現場正在做最後的準備中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。