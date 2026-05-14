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川習碰面 習近平三問川普如何跨越「修昔底德陷阱」

聯合報／ 記者陳熙文廖士鋒／北京即時報導
美國總統川普14日與中國國家主席習近平會面，於上午10時25分左右展開雙邊會談。記者廖士鋒／攝影
美國總統川普14日與中國國家主席習近平會面，於上午10時25分左右展開雙邊會談。記者廖士鋒／攝影

大陸國家主席習近平與美國總統川普今日上午在北京人民大會堂舉行會談，習近平對川普提出三問，包括中美能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係的範式（典範），習近平說，這是大國領導人需共同書寫的時代答卷。

習近平致詞時表示，「尊敬的特朗普（川普）總統先生，很高興同你在北京見面，這是你時隔9年再次訪華，我們的會面現在可以說是舉世矚目，當前百年變局加速演進，國際形勢是變亂交織，世界走到新的十字路口」。

他提到，中美兩國能不能跨越所謂的「修昔底德陷阱」，開創大國關係的範式（典範），能不能攜手應對全球挑戰，為世界注入更多的穩定性，能不能著眼兩國人民的福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係的美好未來？「這些可以說是歷史之問、世界之問、人民之問，也是我同您作為大國領導人需要共同書寫的時代答卷」。

接著習近平指出，「今年是美國獨立250周年，我向你和美國人民表示祝賀。我始終認為，中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好，雙方合則兩利、鬥則俱傷，應當做夥伴而不是對手，相互成就，共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。」

習近平最後提到，「我期待著同總統先生就事關兩國和世界的重大問題交換意見，共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份」。

習近平致詞後換川普致詞，他表示與習近平的關係極佳，兩人互動融洽，且在遇到困難的時候願意一起合作解決問題；川普指出，當兩國遇到問題，他會致電習近平，或者習近平會致電川普，迅速解決問題；川普表示，美中將會有極佳的未來。

川普稱讚習近平是偉大的領袖，並指出，雖然有人不喜歡川普這樣說，但他不避諱這麼說，因為這是事實；川普說，他只會說實話。

川普說，美國有最頂尖的企業家，這次他們邀請前30大的企業家一起同行訪問北京，他們也都期待與中國貿易、做生意，並表示，美國也會提供對等的待遇；川普並稱，有人說這可能是最盛大的高峰會，指美國國內都在討論。

川普說，與習近平做朋友是他的榮幸，美中將會有前所未有的好關係。

在會談前，習近平於人民大會堂東門外廣場舉行歡迎儀式，歡迎川普，川普車隊到達後，兩人檢閱中共軍隊的儀仗隊、分列式，官方也準備了禮炮鳴放，川習二人互動頗多。

出席川習會的人員，中共方面除習近平還有政治局常委蔡奇、政治局委員王毅與何立峰、防長董軍、商務部長王文濤、發改委主任鄭珊潔等，美方則有川普、美國國務卿魯比歐、財長貝森特、戰爭部長赫格塞斯、駐北京大使龐德偉等人。

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