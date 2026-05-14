川習會前陸官媒登陸駐美大使文章 列出「中方四條紅線」

中美元首「川習會」當天，大陸駐美大使謝鋒在《人民日報》發表題為「努力探索新時期中美正確相處之道」的署名文章。謝鋒提到，「台灣、民主人權、道路制度、發展權利就是中方的四條紅線，中國的主權、安全和發展利益不容侵犯。」

該文表示，中美建交47年的發展歷程一再證明，兩國不打交道是不行的，試圖改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是雙方乃至全球都無法承受的。 「合則兩利、鬥則俱傷」是經過長期實踐檢驗的基本常識，「相互成就、共同繁榮」是兩國關係的唯一正確選擇。

文章圍繞著新時期中美關係的發展方向，提出三項關鍵措施：一是‌樹立正確認知，掌握關係方向‌。中美是夥伴還是對手，是決定兩國關係走向的根本問題。若以零和博弈的狹隘視角審視對方，處處皆是「生死角鬥」；若以人類命運共同體的廣闊視野看待彼此，則處處蘊含合作機遇。

文中提及，美國主流民調顯示，美涉華民調出現5年來首次正向反彈，超半數美國民眾支持對華合作與接觸，對中國持正面看法的民眾比率顯著上升，年輕群體增幅尤為明顯。文章呼籲，美方順應民意趨勢，摒棄冷戰思維，實際將中國視為夥伴與朋友。 ‌‌

其次，是妥善管控分歧，堅守原則底線‌。謝鋒在文章指，中美國情差異客觀存在，分歧難以避免，關鍵在於尊重彼此核心利益與重大關切。中方明確劃出四條不可逾越的紅線：台灣問題、民主人權、道路制度、發展權。中國的主權、安全與發展利益不容侵犯。文章要求美方以實際行動恪守一個中國原則及中美三個聯合公報，停止在經貿、科技等領域的非法無理遏制打壓，停止對中國學生學者等赴美人員採取無端盤查、滋擾與遣返等歧視性措施，從而為雙邊關係發展清除障礙。 ‌‌

‌三是積極拓展合作，夯實民意基礎‌。新形勢下，中美共同利益非但未減少，反而持續增加。兩國應在外交、經貿、執法、兩軍、科技、人工智慧、公共衛生及人文交流等廣泛領域深化合作，為雙邊關係營造建設性基調。文章以一家70年代進入中國市場的美企為例，指出中美企業優勢互補可實現「1+1>2」的雙贏乃至多方共贏效果。

文章強調，元首外交始終是中美關係的「指南針」與「定盤星」。 2026年恰逢中美關係「大年」，美國總統將時隔9年再次訪問中國，雙方還將分別主辦亞太經合組織領導人非正式會議與二十國集團領導人峰會。在兩國元首的戰略引領下，中方期待雙方不僅推動當年中美關係行穩致遠，更能在相互尊重、和平共處、合作共贏的原則基礎上，共同探索並確立新時期中美正確相處之道，造福兩國人民，回應時代呼喚。