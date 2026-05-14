快訊

川習會登場…川普：榮幸與習近平做朋友 美中關係將前所未有好

新北新莊大樓工地鷹架倒塌！ 35歲男17樓高度墜落送醫不治

台股4萬點…賣房All in台積電？專家示警：命都不要！小心斷頭住公園

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會首要課題非台灣？紐時：美補軍火要靠中國 每射1飛彈更依賴稀土

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂與來訪的美國總統川普握手。圖/美聯社
中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂與來訪的美國總統川普握手。圖/美聯社

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平14日在北京舉行雙邊會談，預料美伊戰爭將以多種形式影響會談，包括華府希望北京身為伊朗的戰略夥伴，能協助推動相關談判。但紐約時報報導，美中關係眼前更直接的挑戰，可能是伊朗戰爭使得美中糾葛更深，即美國短期內仍必須依賴中國稀土，才能重新補充軍火庫存。

紐時指出，美國在對伊朗戰爭中使用大量飛彈與彈藥，導致庫存下降，引發外界質疑，美方是否仍有能力應對其他軍事行動，包括在中國對台動武時協防台灣。美方如今正著手重建軍火庫存，軍火承包商將需要大量稀土礦物與磁體，才能生產相關武器。

然而，中國主導全球稀土生產，並在過去一年祭出嚴格出口管制，除了限制向外國軍工相關企業出口，也藉此向川普政府施加政治壓力，直到美方同意降低高額關稅後才鬆手。

曾在前總統布希（George W. Bush）政府擔任貿易官員的帕迪拉（Christopher Padilla）表示，美國在伊朗戰爭中大量消耗精準彈藥，只會進一步加深中國對美國的槓桿優勢。他說，至少在未來幾年內，美國想要重建軍火庫存，「意味著我們需要取得來自中國的稀土礦物」。

帕迪拉指出：「每一枚射向伊朗的飛彈，都讓我們在短期內更加依賴中國及中方的稀土資源。」

專家指出，稀土礦物對推進系統、雷達、飛彈防禦與艦載電子設備等系統都不可或缺，幾乎所有美軍先進武器平台都含有稀土元素。例如一架F-35匿蹤戰機約含有408公斤稀土元素；而美伊戰爭期間曾在荷莫茲海峽巡弋的勃克級驅逐艦，每艘則含有約2359公斤稀土元素。至於美國在伊朗戰爭中大量使用的戰斧巡弋飛彈，其導引系統同樣需要稀土礦物，但用量相對較少。

美國一直在努力尋找中國以外的稀土與磁體供應來源，但相關供應鏈可能需要多年時間才能成形。與此同時，中國加強出口管制，正對全球供應鏈造成巨大壓力。華府智庫「銀杉政策加速器」（Silverado Policy Accelerator）負責關鍵供應鏈政策的副總裁卡恩（Mahnaz Khan）指出，美國政府目前正快速推動更安全的礦物供應鏈，無論是在國內或與盟友合作方面皆然。

但她表示，如果美伊衝突持續下去，美國可能將面臨一種愈發明顯的矛盾，一邊是持續擴大的國防需求，一邊是仍高度集中於中國的礦產供應鏈。

中國專家也出現類似看法。復旦大學副研究員孟維瞻受訪時表示，川普之所以可能希望延長目前的美中礦物協議，主要原因就在於美國軍工產業無法脫離中國稀土。孟維瞻認為，如果美國希望延長協議，就必須在其他領域向中國讓步，例如關稅或半導體管制。

這張2月28日取自美國中央司令部（CENTCOM）發布影片的截圖顯示，一名航空母艦飛行甲板上的工作人員正向一架F-35戰鬥機發出訊號。路透
這張2月28日取自美國中央司令部（CENTCOM）發布影片的截圖顯示，一名航空母艦飛行甲板上的工作人員正向一架F-35戰鬥機發出訊號。路透

川普 習近平 川習會

延伸閱讀

川習會10點登場！對台灣影響與經濟攻防等6大重點議題整理

美官員預告　川習會將討論貿易、伊朗、AI、台灣等議題

Euronews 精選：川習會可能不會觸碰半導體出口限制議題

川習會即將登場 白宮：美方會就伊朗議題施壓中國

相關新聞

川習閉門會開始！習近平提「修昔底德陷阱」川普讚習偉大領導人

美國總統川普與中國國家主席習近平今日上午10時在北京舉行雙邊會晤。兩人在閉門會議前先後致詞，習近平強調中美應避免走向強權衝突、做夥伴而非對手；川普則大讚兩人關係「非常好」，稱美中關係將「比以往任何時候都更好」。

整理包／川習會登場！伊朗、台灣、AI全攤牌 5大火線議題一次看

美國總統川普即將與中國國家主席習近平舉行峰會。此時正值地緣政治劇烈動盪，以及美中科技與貿易衝突持續升溫之際，外界關注兩大強權能否避免局勢進一步惡化。以下為五大焦點議題整理：

川習碰面 習近平三問川普如何跨越「修昔底德陷阱」

美國總統川普14日與中國國家主席習近平會面，於上午10時25分左右展開雙邊會談，川普特別提到他與習近平有很長的友誼，並認為，這是兩國總統維持最長的一段關係。

川習會前陸官媒登陸駐美大使文章 列出「中方四條紅線」

中美元首「川習會」當天，大陸駐美大使謝鋒在《人民日報》發表題為「努力探索新時期中美正確相處之道」的署名文章。謝鋒提到，「台灣、民主人權、道路制度、發展權利就是中方的四條紅線，中國的主權、安全和發展利益不容侵犯。」

川習會首要課題非台灣？紐時：美補軍火要靠中國 每射1飛彈更依賴稀土

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平14日在北京舉行雙邊會談，預料美伊戰爭將以多種形式影響會談，包括華府希望北京身為伊朗的戰略夥伴，能協助推動相關談判。但紐約時報報導，美中關係眼前更直接的挑戰，可能是伊朗戰爭使得美中糾葛更深，即美國短期內仍必須依賴中國稀土，才能重新補充軍火庫存。

現場直擊／川習會馬上登場 人民大會堂最後準備

美國總統川普馬上就要跟大陸國家主席習近平在北京人民大會堂舉行會談，現場正在做最後的準備中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。