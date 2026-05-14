川習會將談科技貿易台灣 左右未來美中關係走向

美國總統川普這次前往北京，是自他上次於2017年訪問以來，首度有美國總統訪中，這次出訪正值全球兩大經濟體之間多年來的競爭加劇，以及美國近期與中國親密夥伴伊朗爆發戰爭。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普與中國國家主席習近平為期兩天的會談即將登場，這是兩人難得能面對面討論各項摩擦的機會，議題涵蓋科技、貿易與台灣等，若處理不當，這些議題都有可能引發全球連鎖效應。

此外，這些會談也可能牽動美伊衝突結束的走向。儘管川普堅稱不需要中國來結束戰爭，但作為德黑蘭的親密夥伴，北京正逐漸展現成為潛在和平斡旋者的姿態。

這次更廣泛的美中會談成果，可能包括在農業或航空等領域達成重大協議，以及在穩定貿易關係或為兩國進一步投資與開放市場准入方面取得進展。

在雙邊關係方面，另一個關鍵因素則較難以量化，也就是兩人之間的互動，川習兩人將共度數個小時，舉行正式會談、出席國宴、參觀明清兩代皇帝用於祭祀的天壇，以及在中國領導人辦公所在地中南海進行茶敘。

川普在擔任領導人期間，在重塑美中關係上扮演舉足輕重的角色，他在第一任期內發動貿易戰，顛覆全球供應鏈，並加劇美中之間的競爭。

CNN指出，如今，川習兩人在兩天會議期間所定下的基調，可能主導未來數年全球兩大經濟體的關係走向。