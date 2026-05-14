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川習會今登場 前白宮官員：重視釋出穩定訊號

聯合報／ 記者陳熙文廖士鋒／北京即時報導
美國總統川普14日即將與中國國家主席習近平會面，展開雙邊會談。記者廖士鋒／攝影
美國總統川普14日即將與中國國家主席習近平會面，展開雙邊會談。記者廖士鋒／攝影

美國總統川普14日將與中國國家主席習近平展開雙邊會談，前白宮國安會官員杜如松（Rush Doshi）分析說，美中領袖會面更重於釋出兩國關係穩定的訊號，並指出，美方希望取得部分經濟成果，中方則期待美國不要再採取有損中國利益的重大貿易手段。

川普13日抵達北京，展開久違的訪問行程。川普14日上午參加歡迎中方舉辦的歡迎儀式，並預計在儀式之後與習近平舉行雙邊會談。

杜如松於美東時間13日晚間接受華府智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）的訪談，他指出，雖然美方希望國內有更多期待，但他認為此次會面最重要的是釋出兩國關係穩定的訊號。

杜如松說，美方希望在經貿上取得一些成果，包括中方承諾採購波音飛機、美國農產品等，同時也會討論到「美中貿易委員會」（U.S.-China Board of Trade）以及「美中投資委員會」（U.S.-China Board of Investment），指川普政府可能會把這些成果打包在一起，以此形容川習會是一場成功的領袖高峰會，但實際執行情況可能未必如此。

至於中國方面的期待，杜如松認為說，中方更期待穩定，這包括美國不再採取有損中國利益的經貿手段，同時也不採取有損中國利益的科技出口管制，以及美國不再採取其他措施來防止中國對美出口等。

杜如松說，中國希望持續對美和對全世界出口，以度過中國國內經濟的現況。

此外，面對伊朗情勢，杜如松表示，中國短期內尚有石油庫存來因應荷莫茲海峽的情況，未來也希望荷莫茲海峽的情勢獲得解決。

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