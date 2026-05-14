快訊

川習會登場…川普：榮幸與習近平做朋友 美中關係將前所未有好

新北新莊大樓工地鷹架倒塌！ 35歲男17樓高度墜落送醫不治

台股4萬點…賣房All in台積電？專家示警：命都不要！小心斷頭住公園

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會將登場 謝鋒：美中必須扣好「第一顆鈕扣」

中央社／ 台北14日電

全球矚目的川習會即將登場，人民日報今天刊載中國駐美大使謝鋒的文章。謝鋒說，中美是夥伴還是對手，是決定雙方發展的方向性問題，必須扣好「第一顆鈕扣」。

人民日報今天於三版刊載謝鋒撰寫的文章「努力探索新時期中美正確相處之道」。謝鋒說，中國國家主席習近平將與到訪進行國是訪問的美國總統川普舉行會晤，中美建交的發展歷程一再證明，中美不打交道是不行的。

他在文章寫道，中美雙方要樹立正確認知，並稱從搞零和博弈狹窄眼界看對方，事事都是「生死角鬥」；從命運共同體廣闊視野看彼此，處處都是合作機遇。

謝鋒表示，要妥善管控分歧。中美國情不同，有分歧在所難免，關鍵是尊重彼此核心利益和重大關切。同時，中方有「必須維護的正當權益、必須堅守的原則底線」。

謝鋒強調，台灣、民主人權、道路制度、發展權利就是中方的4條紅線，中國的主權、安全和發展利益不容侵犯。

他說，中方要求美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止在經貿、科技等領域對中非法無理遏制打壓，停止對中國學生學者等赴美人員採取無端盤查滋擾遣返等歧視性措施，為兩國關係發展清除障礙。

謝鋒接著表示，雙方應該在外交、經貿、執法、兩軍、科技、人工智慧、公共衛生、人文交流等廣泛領域開展合作。

他表示，元首外交始終是中美關係的「指南針」和「定盤星」。今年是中美關係大年，期待在兩國元首戰略引領下，不僅推動今年中美關係行穩致遠，而且探索新時期中美相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。

川普 習近平 川習會

延伸閱讀

川習會倒數／中表態：地球就這麼大 容不下中美折騰

川習會前 人民日報刊載5000字長文談美中關係

陸官媒：中美關係回不到過去 主張合作才能相互成就

川習會在即…這回具「三重意義」 陸學者：川普很多問題有求於中國

相關新聞

川習閉門會開始！習近平提「修昔底德陷阱」川普讚習偉大領導人

美國總統川普與中國國家主席習近平今日上午10時在北京舉行雙邊會晤。兩人在閉門會議前先後致詞，習近平強調中美應避免走向強權衝突、做夥伴而非對手；川普則大讚兩人關係「非常好」，稱美中關係將「比以往任何時候都更好」。

整理包／川習會登場！伊朗、台灣、AI全攤牌 5大火線議題一次看

美國總統川普即將與中國國家主席習近平舉行峰會。此時正值地緣政治劇烈動盪，以及美中科技與貿易衝突持續升溫之際，外界關注兩大強權能否避免局勢進一步惡化。以下為五大焦點議題整理：

川習碰面 習近平三問川普如何跨越「修昔底德陷阱」

美國總統川普14日與中國國家主席習近平會面，於上午10時25分左右展開雙邊會談，川普特別提到他與習近平有很長的友誼，並認為，這是兩國總統維持最長的一段關係。

川習會前陸官媒登陸駐美大使文章 列出「中方四條紅線」

中美元首「川習會」當天，大陸駐美大使謝鋒在《人民日報》發表題為「努力探索新時期中美正確相處之道」的署名文章。謝鋒提到，「台灣、民主人權、道路制度、發展權利就是中方的四條紅線，中國的主權、安全和發展利益不容侵犯。」

川習會首要課題非台灣？紐時：美補軍火要靠中國 每射1飛彈更依賴稀土

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平14日在北京舉行雙邊會談，預料美伊戰爭將以多種形式影響會談，包括華府希望北京身為伊朗的戰略夥伴，能協助推動相關談判。但紐約時報報導，美中關係眼前更直接的挑戰，可能是伊朗戰爭使得美中糾葛更深，即美國短期內仍必須依賴中國稀土，才能重新補充軍火庫存。

現場直擊／川習會馬上登場 人民大會堂最後準備

美國總統川普馬上就要跟大陸國家主席習近平在北京人民大會堂舉行會談，現場正在做最後的準備中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。