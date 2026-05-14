川習會將登場 謝鋒：美中必須扣好「第一顆鈕扣」

全球矚目的川習會即將登場，人民日報今天刊載中國駐美大使謝鋒的文章。謝鋒說，中美是夥伴還是對手，是決定雙方發展的方向性問題，必須扣好「第一顆鈕扣」。

人民日報今天於三版刊載謝鋒撰寫的文章「努力探索新時期中美正確相處之道」。謝鋒說，中國國家主席習近平將與到訪進行國是訪問的美國總統川普舉行會晤，中美建交的發展歷程一再證明，中美不打交道是不行的。

他在文章寫道，中美雙方要樹立正確認知，並稱從搞零和博弈狹窄眼界看對方，事事都是「生死角鬥」；從命運共同體廣闊視野看彼此，處處都是合作機遇。

謝鋒表示，要妥善管控分歧。中美國情不同，有分歧在所難免，關鍵是尊重彼此核心利益和重大關切。同時，中方有「必須維護的正當權益、必須堅守的原則底線」。

謝鋒強調，台灣、民主人權、道路制度、發展權利就是中方的4條紅線，中國的主權、安全和發展利益不容侵犯。

他說，中方要求美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止在經貿、科技等領域對中非法無理遏制打壓，停止對中國學生學者等赴美人員採取無端盤查滋擾遣返等歧視性措施，為兩國關係發展清除障礙。

謝鋒接著表示，雙方應該在外交、經貿、執法、兩軍、科技、人工智慧、公共衛生、人文交流等廣泛領域開展合作。

他表示，元首外交始終是中美關係的「指南針」和「定盤星」。今年是中美關係大年，期待在兩國元首戰略引領下，不僅推動今年中美關係行穩致遠，而且探索新時期中美相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。