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盧比歐受制裁卻仍隨川普訪中 北京曾有說法

中央社／ 台北14日電

美國總統川普昨晚抵達北京，進行為期3天的國是訪問，曾受中國禁止入境的國務卿盧比歐也隨行。中國外交部曾指制裁是針對盧比歐擔任參議員時期涉及中國的言行，為禁令解套。

川普昨天晚間率團抵達北京，今天上午將與中國國家主席習近平舉行會談。外界對於盧比歐（MarcoRubio）受到中國制裁卻依然隨團有所討論。

據中國外交部官網，有媒體曾於3月16日在中國外交部例行記者會提問，盧比歐自2020年受到中國制裁，是否會影響盧比歐隨同川普訪中？

中國外交部發言人林劍當時回應稱，「中方制裁措施針對的是魯比奧（盧比歐）先生擔任聯邦參議員期間的涉華言行」。

分析稱，中國外交部當時的表態間接證實盧比歐已獲「解禁」。

盧比歐擔任美國參議員期間曾針對新疆和香港議題嚴詞 抨擊中國而遭北京列入制裁名單，禁止入境；去年初接任美國國務卿後，中國外交部長王毅在首次通電話時曾奉勸盧比歐「好自為之」。

香港星島日當時的報導說，隨著中美元首去年10月在釜山會晤，兩國關係回暖，盧比歐也持續對中國釋出友好態度。在去年的美國國務院年終記者會更自稱「我對中國一直挺友好的…」還說「中國過去是、現在是、將來也將是一個富裕強大的國家，是地緣政治中的重要力量。我們必須與中國保持關係」。

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