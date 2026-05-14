即時短評／川普急著否認的包袱與他主動掀開的牌

川習會今天登場。出發前往訪問北京前，川普說了很多話，但最值得注意的不是他說了什麼，而是他急著否認什麼。行前他宣稱，不需要中國大陸協助處理伊朗問題；川普集團也特別強調，隨行的川普次子艾瑞克（Eric Trump）只是以「個人身分」陪同，不會參與閉門會談，也沒有在中國經商或赴中經商計畫。兩種說法看似切割，實際上都像「此地無銀三百兩」：越急著澄清，貓膩越凸顯。

川普說不需要中國幫忙處理伊朗，問題在於，中國不可能置身事外。伊朗石油持續流向中國，美國剛制裁協助伊朗原油輸往中國的個人與企業；荷莫茲海峽與能源價格也牽動全球市場。川普可以在公開場合維持強勢，不願讓外界看出他去北京求援，但只要伊朗戰爭拖住美國、油價繼續壓迫選民，中國就是他無法繞過的談判對象。他越說不需要中國，越顯示他知道這是北京可以使得上力的地方。

艾瑞克夫婦隨行也是同樣道理。若真只是一般的家人陪同，不必特別聲明不參與閉門會談、不涉及中國商業計畫。問題在於艾瑞克不是一般親屬，而是川普集團的執行副總裁，家族事業的操盤手。他出現在總統訪中的國是場景中，本身就很難與家族商業利益切割。

即使他不進會議室、不簽任何文件，這趟訪問帶來的人脈、曝光與政治訊號，也足以讓外界質疑家族利益是否搭上外交排場。所謂「個人身分」只是在形式上切割，無法消除政治觀感。退一萬步說，艾瑞克如果真的要以「個人身分」訪中，大可不必蹭父親這一團，另外找時間自行出訪即可。

但川普這趟行程也不全是遮掩。他公開說會與習近平討論對台軍售，這反而應該被認真看待。習近平希望美方停止支持台灣自我防衛，川普在出發前把議題說出口，代表台灣軍售很可能真的進入會談，而不是單純對外喊話。這既可能是川普對北京施壓的籌碼，也可能是他在貿易、伊朗與國內政治壓力下，準備交換利益時必須端出的議題。

因此，這場川習會的真正看點，除了雙方要談什麼，還有哪些議題是川普急著否認、哪些議題主動亮牌。伊朗問題與次子隨行，是川普想淡化的包袱；台灣軍售，則是他公開承認會上桌的籌碼。北京未必需要表態，因為川普會主動開口。