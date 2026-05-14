川習會／黃仁勳突隨團訪華 上機穿皮衣、下機穿西裝

美國總統川普13日訪華，特斯拉創辦人馬斯克、蘋果執行長庫克、Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳等工商界代表隨行。最後一位加入的黃仁勳在登機前仍穿著其標誌性皮衣，背黑色雙肩包。抵達北京走下飛機時，他已換上西裝亮相。黃仁勳正式的穿著引發關注，體現出他對中國市場的重視。面對一行重量級CEO訪華，中國貿促會也表達了歡迎之意。

北京日報長安街知事報導，中國貿促會新聞發言人表示，中國貿促會歡迎美國工商界代表來華訪問。中美務實合作空間廣闊、潛力巨大。期待在兩國元首的戰略引領下，中美工商界進一步深化交流合作，為中美關係穩定、健康、可持續發展作出新貢獻。同時也歡迎更多美國企業訪京參加即將於6月22日開幕的第四屆鏈博會，共同維護全球產供鏈的穩定暢通。

另據中國僑網報導，川普13日搭機抵達北京，跟隨他下飛機的有川普的兒子和兒媳，美國國務卿魯比歐，國防部長赫塞斯，以及企業家馬斯克、黃仁勳等。

據報導，黃仁勳上飛機前穿著黑色皮夾克，背著黑色雙肩包，而下飛機時換上了西裝。