川習會即將登場：川普已抵達北京
週三（5月13日）晚間，美國總統川普已搭乘空軍一號專機抵達北京。這是川普時隔近9年再次踏上中國土地；他上一次訪中已是2017年11月第一次擔任總統任內。
川普原本打算3月底便要造訪中國，但在美國和以色列襲擊伊朗、中東緊張局勢升級之後，訪中之旅延宕至今。
此行重頭戲會在週四（14日）登場：早上，川普和習近平將在北京人民大會堂舉行雙邊談話，下午兩人一起參訪天壇，晚上則出席國宴。週五（15日），川普離開中國之前，兩位領袖還會舉行茶敘，並共進午餐。
除了關稅、經貿議題，伊朗戰爭也會是議程之一。各界還關注川普對台灣的立場表態；出訪前，他曾透露會跟中國國家主席習近平談到台灣軍售議題。
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