川習會即將登場：川普已抵達北京

美國總統川普13日晚間搭乘空軍一號抵達北京，由中國大陸國家副主席韓正接機。紐約時報報導指，這次北京派出「位高權不重」的韓正，相較川普2017年首度訪中由政治局委員楊潔篪接機，顯得略為降級；但較俄羅斯總統普亭2024年訪中仍高一些。有學者指出，這凸顯在整個訪問期間，北京希望用象徵性的場面與禮遇，投川普所好，去換取實際利益。

2026-05-14 09:24