快訊

日本政府最擔心川習會發生什麼事？日媒揭內部事前評估

台股開高急拉衝關42,200點！台積電收復5日線領攻 記憶體強勢助陣

大稻埕救人悲劇 24歲文大生失聯3天…快艇今下水10分鐘就尋獲遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

日本最擔心川習會發生什麼事？ 日媒體人揭日政府內部的事前評估

聯合報／ 記者雷光涵 ／即時報導
美國總統川普13日抵達北京。新華社
美國總統川普13日抵達北京。新華社

美國總統川普14日將與大陸國家主席習近平會面，中國大陸將台灣問題視為優先課題之一，日本方面也高度關注本次會談。日本電視台特別解說委員小栗泉指出，兩岸衝突升高，日本將無法置身事外，即使沒有開戰，若台積電遭中國掌控，也可能對日本經濟造成重大衝擊。不過他也表示，日本政府內部普遍對川習會感到樂觀。

小栗指出，台灣問題是日本安全保障的重大議題，焦點之一就是川普是否會改變美國對台灣獨立問題的立場。美國至今對台灣獨立始終維持模糊表態，過去沒有美國總統明確表示「反對台灣獨立」。若川普這次明確表態「反對台獨」，美國可能停止對台軍售，如此一來，台灣的軍事力量將減弱，處境也變得危險。

被問及川普有可能明確表示「反對台獨」嗎？小栗轉述一名日本防衛省官員的話表示：「川普過去多次顛覆外界預測，所以很難說。」實際情況還是要得會談結束後揭曉。

他說，但如果中國與台灣關係惡化、衝突升高，最糟情況的是演變為戰爭，日本會遭到波及。即使沒有發展成戰爭，半導體龍頭台積電在台灣，被中國掌控的話，可能對日本經濟帶來重大衝擊。

不過，日方12日與美國財長貝特森會談，事前已向美方傳達自身立場，希望確認美國不會對中國讓步。會後一名外務省官員表示：「（美中領袖會談）應不至於出現令人震驚的發展，不會有讓人嚇到腿軟的內容。」並說，「不會演變成美國大幅改變對中政策」。另一名外務省官員也說，「目前知道的是，不會有超出日本預期的情況。」日本政府內部普遍較樂觀。

對於本次川習會，外務省幹部指出，對日本而言，美中關係太好或太差都不是好事。重要的是雙方維持穩定關係。換言之，最理想的情境，是川普避免發表會引發波瀾的言論，在維持現狀下落幕。

川普 習近平 川習會

延伸閱讀

「台灣人會擔憂！」川普要談軍售 美前官員指習近平目標「這件事」

川習會還沒登場台灣先緊張 台國安官員：最大風險不是川普而是中國

恐談成影子交易？川習在台灣問題未必白紙黑字 預告討論對台軍售

川習會前夕 高市早苗會美財長重申對台立場：別在台灣問題上讓步

相關新聞

日本最擔心川習會發生什麼事？ 日媒體人揭日政府內部的事前評估

美國總統川普14日將與大陸國家主席習近平會面，中國大陸將台灣問題視為優先課題之一，日本方面也高度關注本次會談。日本電視台特別解說委員小栗泉指出，兩岸衝突升高，日本將無法置身事外，即使沒有開戰，若台積電遭中國掌控，也可能對日本經濟造成重大衝擊。不過他也表示，日本政府內部普遍對川習會感到樂觀。

北京接機川普規格標準比上次降級！紐時：韓正「位高權不重」

美國總統川普13日晚間搭乘空軍一號抵達北京，由中國大陸國家副主席韓正接機。紐約時報報導指，這次北京派出「位高權不重」的韓正，相較川普2017年首度訪中由政治局委員楊潔篪接機，顯得略為降級；但較俄羅斯總統普亭2024年訪中仍高一些。有學者指出，這凸顯在整個訪問期間，北京希望用象徵性的場面與禮遇，投川普所好，去換取實際利益。

川習會還沒登場台灣先緊張 台國安官員：最大風險不是川普而是中國

美國總統川普與中國國家主席習近平14日將舉行雙邊會晤，台灣正緊張關注，試圖弄清楚雙方是否會在談判中觸及台灣地位與重大軍售議題。

川習會10點登場！對台灣影響與經濟攻防等6大重點議題整理

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計今日上午在北京舉行峰會，台灣、伊朗戰爭、關稅、稀土、AI與中國採購承諾等議題，料將成為這次川習會的關鍵議程。

華郵揭密美軍情警告：中國正利用伊戰坐收地緣紅利 全面擴大對美優勢

美國總統川普13日飛抵北京，準備與中國大陸國家主席習近平舉行峰會，試圖重新調整全球兩大經濟體之間的關係。就在這個敏感時間點，華盛頓郵報獨家報導，兩名美國官員透露，一份美方機密情報分析詳細列出，中國正如何利用美伊戰爭，在多個領域最大限度擴大對美優勢。

川普訪陸帶黃仁勳、馬斯克在內17家企業高層赴京 各有盤算各懷利益

MarketWatch報導，川普此行中國大陸，隨行陣容至少17家美國知名企業負責人，其中16家由執行長親自出席。以下是各企業的盤算：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。