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北京接機川普規格標準比上次降級！紐時：韓正「位高權不重」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）13日晚間搭乘空軍一號抵達北京，由中國國家副主韓正（右）接機。美聯社
美國總統川普（左）13日晚間搭乘空軍一號抵達北京，由中國國家副主韓正（右）接機。美聯社

美國總統川普13日晚間搭乘空軍一號抵達北京，由中國大陸國家副主席韓正接機。紐約時報報導指，這次北京派出「位高權不重」的韓正，相較川普2017年首度訪中由政治局委員楊潔篪接機，顯得略為降級；但較俄羅斯總統普亭2024年訪中仍高一些。有學者指出，這凸顯在整個訪問期間，北京希望用象徵性的場面與禮遇，投川普所好，去換取實際利益。

紐時指，韓正作為國家副主席，經常被派出席正式外交場合，例如英王查理三世的加冕典禮，或川普第二任總統就職典禮。不過，韓正已卸下中共最高權力核心政治局常委職務，如今對政策制定幾乎沒有影響力。

曾任拜登政府國安會中國政策高階職務、現為哥倫比亞大學中國史學者葛維茲（Julian Gewirtz）表示：「北京曾派韓正出席川普的就職典禮，也知道他的副主席頭銜，即使只是禮儀性角色，仍會讓看重地位的川普留下印象。」

葛維茲說：「北京利用外交禮賓安排，以及川普偏愛盛大排場的個性，試圖避免美中經濟衝突再度升高，同時替中國爭取更多時間。」

選擇韓正也凸顯北京如何看待川普訪問，並指向川普可能獲得正式國是訪問的禮遇，但不會享有超越其他世界強權的特殊待遇。

曾任歐巴馬總統亞洲事務顧問、現為喬治城大學亞洲研究教授的麥艾文（Evan Medeiros）解釋，在中國外交體系裡，「禮賓規格」本身就不是表面功夫，而是一種真正的政治訊號，「接機儀式是整場外交禮賓賽局的第一關」。

一些分析人士認為，韓正出面迎接，較川普2017年訪中時受到的接待略為降級。當年國是訪問期間，迎接川普的是中國最高外交官、政治局委員楊潔篪。當時，新華社形容這位「重量級」人物出面，是中國「高度重視」兩國元首會晤的象徵。

曾研究中國外交禮賓的台北國立政治大學副研究員曾偉峯表示：「如果北京派出的是政治局委員，意思是他們真的認為這件事非常重要，而且『你是我們最重要的賓客』。」

儘管如此，在機場迎賓層級上，美國總統近年獲得的待遇仍高於一些被視為與北京更親近國家的領袖。例如俄羅斯總統普亭2024年赴北京國是訪問時，接待他的是中國國務委員諶貽琴，職位低於韓正。

中國過去也曾在接待安排上做出這類微妙調整。

2009年，歐巴馬成為首位上任第一年就訪問中國的美國總統。當時北京給予較高規格接待，由習近平親自迎接。習近平當時是國家副主席，但同時也是中共政治局常委，已被視為胡錦濤的可能接班人。

但到2014年，歐巴馬在推動「重返亞洲」政策期間訪問北京，情勢已有不同。美國當時正強化區域盟友關係，以制衡更加強勢的中國，北京因此改以較標準的禮賓規格接待，由部長級官員、中國外交部長王毅迎接。

川普 習近平 川習會

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