川習會談登場 伊朗、貿易與台海兩岸議題成關鍵焦點

美國總統川普與中國國家主席習近平今天將在北京會面，預計針對分歧重大的議題展開討論，包括伊朗、貿易與台海兩岸議題等。

綜合法新社和路透社報導，習近平今天上午10時將在「人民大會堂」與川普會面，並以盛大儀式迎接。然而，這樣的隆重接待掩蓋不了全球兩大經濟體間的深層緊張關係。

川普昨晚搭乘「空軍一號」抵達北京，展開為期兩天峰會行程。當川普走下專機並踏上紅毯時，約300名身穿白色制服的中國青年揮舞著中美兩國小旗歡呼致意。兩位領袖晚間將在「人民大會堂」出席國宴，川普也將參訪歷史悠久的「天壇」。

這次隨川普訪問中國有多位企業執行長，包括輝達（Nvidia）黃仁勳、特斯拉（Tesla）馬斯克（ElonMusk）等。川普表示，他將敦促習近平「對美國企業開放」中國市場。

川普與習近平預計明天茶敘與共進工作午餐，之後將返回華盛頓。

這次北京之行是近10年來美國總統首次訪中。川普上次訪問是在2017年，當時由第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）陪同，這次則未隨行。

川普首次訪中後，對中國商品祭出一連串關稅與限制措施。川普去年重返白宮後，再度採取類似措施，引發貿易戰，直到今年10月雙方同意暫時休兵。

與川普2017年訪中相比，雙方權力態勢已經出現轉變。「國際危機組織」（International Crisis Group）美中關係高級研究與倡議顧問韋恩（Ali Wyne）指出，當年中國極力款待川普並大量採購美國商品。

然而，川普這次談判籌碼較為薄弱。

美國法院限制了他對中國及其他國家出口商品隨意加徵關稅的能力；同時，對伊朗戰爭也推升了美國國內通膨，讓共和黨在11月期中選舉中失去國會一院或兩院控制權的風險升高。相較之下，儘管中國經濟趨緩，習近平並未面臨類似經濟或政治壓力。

雙方預計也將討論支持雙邊貿易與投資機制，以及人工智慧（AI）相關對話。

除了貿易議題外，外界普遍預期川普將敦促中國說服伊朗與美國達成協議以結束衝突。然而分析人士認為，考量伊朗作為制衡美國的重要戰略角色，習近平不太可能對伊朗施加過大壓力或停止軍事支持。

在台海兩岸議題方面，對習近平而言，美國對台軍售將是優先關切議題。

中國昨天再次重申強烈反對對台軍售，目前一項總金額達140億美元、仍待川普批准的軍售案進展仍不明朗。儘管美國和台灣之間沒有正式外交關係，美國法律仍要求提供台灣自我防衛的能力。