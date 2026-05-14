快訊

日本政府最擔心川習會發生什麼事？日媒揭內部事前評估

台股開高急拉衝關42,200點！台積電收復5日線領攻 記憶體強勢助陣

大稻埕救人悲劇 24歲文大生失聯3天…快艇今下水10分鐘就尋獲遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會談登場 伊朗、貿易與台海兩岸議題成關鍵焦點

中央社／ 北京14日綜合外電報導

美國總統川普與中國國家主席習近平今天將在北京會面，預計針對分歧重大的議題展開討論，包括伊朗、貿易與台海兩岸議題等。

綜合法新社和路透社報導，習近平今天上午10時將在「人民大會堂」與川普會面，並以盛大儀式迎接。然而，這樣的隆重接待掩蓋不了全球兩大經濟體間的深層緊張關係。

川普昨晚搭乘「空軍一號」抵達北京，展開為期兩天峰會行程。當川普走下專機並踏上紅毯時，約300名身穿白色制服的中國青年揮舞著中美兩國小旗歡呼致意。兩位領袖晚間將在「人民大會堂」出席國宴，川普也將參訪歷史悠久的「天壇」。

這次隨川普訪問中國有多位企業執行長，包括輝達（Nvidia）黃仁勳、特斯拉（Tesla）馬斯克（ElonMusk）等。川普表示，他將敦促習近平「對美國企業開放」中國市場。

川普與習近平預計明天茶敘與共進工作午餐，之後將返回華盛頓。

這次北京之行是近10年來美國總統首次訪中。川普上次訪問是在2017年，當時由第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）陪同，這次則未隨行。

川普首次訪中後，對中國商品祭出一連串關稅與限制措施。川普去年重返白宮後，再度採取類似措施，引發貿易戰，直到今年10月雙方同意暫時休兵。

與川普2017年訪中相比，雙方權力態勢已經出現轉變。「國際危機組織」（International Crisis Group）美中關係高級研究與倡議顧問韋恩（Ali Wyne）指出，當年中國極力款待川普並大量採購美國商品。

然而，川普這次談判籌碼較為薄弱。

美國法院限制了他對中國及其他國家出口商品隨意加徵關稅的能力；同時，對伊朗戰爭也推升了美國國內通膨，讓共和黨在11月期中選舉中失去國會一院或兩院控制權的風險升高。相較之下，儘管中國經濟趨緩，習近平並未面臨類似經濟或政治壓力。

雙方預計也將討論支持雙邊貿易與投資機制，以及人工智慧（AI）相關對話。

除了貿易議題外，外界普遍預期川普將敦促中國說服伊朗與美國達成協議以結束衝突。然而分析人士認為，考量伊朗作為制衡美國的重要戰略角色，習近平不太可能對伊朗施加過大壓力或停止軍事支持。

在台海兩岸議題方面，對習近平而言，美國對台軍售將是優先關切議題。

中國昨天再次重申強烈反對對台軍售，目前一項總金額達140億美元、仍待川普批准的軍售案進展仍不明朗。儘管美國和台灣之間沒有正式外交關係，美國法律仍要求提供台灣自我防衛的能力。

川普 習近平 川習會

延伸閱讀

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

川習會即將登場 白宮：美方會就伊朗議題施壓中國

川習會登場「影子協議」聚焦 經濟學人：台灣議題 北京要讓美方做出讓步

川習會10點登場！對台灣影響與經濟攻防等6大重點議題整理

相關新聞

日本最擔心川習會發生什麼事？ 日媒體人揭日政府內部的事前評估

美國總統川普14日將與大陸國家主席習近平會面，中國大陸將台灣問題視為優先課題之一，日本方面也高度關注本次會談。日本電視台特別解說委員小栗泉指出，兩岸衝突升高，日本將無法置身事外，即使沒有開戰，若台積電遭中國掌控，也可能對日本經濟造成重大衝擊。不過他也表示，日本政府內部普遍對川習會感到樂觀。

北京接機川普規格標準比上次降級！紐時：韓正「位高權不重」

美國總統川普13日晚間搭乘空軍一號抵達北京，由中國大陸國家副主席韓正接機。紐約時報報導指，這次北京派出「位高權不重」的韓正，相較川普2017年首度訪中由政治局委員楊潔篪接機，顯得略為降級；但較俄羅斯總統普亭2024年訪中仍高一些。有學者指出，這凸顯在整個訪問期間，北京希望用象徵性的場面與禮遇，投川普所好，去換取實際利益。

現場直擊／川習會馬上登場 人民大會堂最後準備

美國總統川普馬上就要跟大陸國家主席習近平在北京人民大會堂舉行會談，現場正在做最後的準備中。

川習會還沒登場台灣先緊張 台國安官員：最大風險不是川普而是中國

美國總統川普與中國國家主席習近平14日將舉行雙邊會晤，台灣正緊張關注，試圖弄清楚雙方是否會在談判中觸及台灣地位與重大軍售議題。

川普訪陸帶黃仁勳、馬斯克在內17家企業高層赴京 各有盤算各懷利益

MarketWatch報導，川普此行中國大陸，隨行陣容至少17家美國知名企業負責人，其中16家由執行長親自出席。以下是各企業的盤算：

川習會10點登場！對台灣影響與經濟攻防等6大重點議題整理

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計今日上午在北京舉行峰會，台灣、伊朗戰爭、關稅、稀土、AI與中國採購承諾等議題，料將成為這次川習會的關鍵議程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。