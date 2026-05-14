川普訪陸帶黃仁勳、馬斯克在內17家企業高層赴京 各有盤算各懷利益

MarketWatch報導，川普此行中國大陸，隨行陣容至少17家美國知名企業負責人，其中16家由執行長親自出席。以下是各企業的盤算：

蘋果執行長庫克：庫克成功為蘋果爭取關稅豁免，此行也有意為9月1日接任執行長的硬體工程資深副總裁特納斯鋪路，建立和川普的良好關係。蘋果也希望鞏固在中國大陸的品牌形象。IDC數據顯示，第1季iPhone出貨量位居第二，落後華為，但仍領先OPPO、vivo和榮耀。

貝萊德執行長芬克：貝萊德表示，大陸「好幾個監管機構」對他們的業務有管轄權，健康的對話有助降低監管風險。貝萊德也指出，美中政治緊張已造成地緣政治和監管的不確定性。

黑石執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）：關稅可能損及黑石投資組合中部分公司的銷售和獲利，也減少投資機會。蘇世民在北京頗具知名度，他2013年在清華大學創立「蘇世民學者」國際獎學金計畫。

波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）：投資人期待此行能帶回中國大陸的大規模飛機訂單，股價也提前消化這個潛在利多。

嘉吉（Cargill）執行長尚博遠(Brian Sikes)：摩根大通分析師預測，川習會可能就黃豆等農產品達成「有限的採購承諾」，嘉吉將是潛在受益者之一。

花旗執行長范潔恩（Jane Fraser）：花旗雖已縮減大陸消費金融業務，但在大陸仍有相當規模的事業。花旗服務部門主管哈利克（Shahmir Khaliq）今年2月說，美中關係現狀為花旗的大型跨國企業客戶帶來「極具考驗的環境」。

Coherent執行長安德森（Jim Anderson）：這家資料中心供應商關注的核心議題，是川普是否會限制中資在美興建資料中心，以及美國企業如何在大陸擴展業務。

奇異航太執行長柯普（Larry Culp）：波音若拿下大陸飛機訂單，奇異航太的噴射引擎也將同步受惠。

高盛執行長蘇德巍（David Solomon）：高盛在最新年報中指出，美中關係持續緊張或進一步惡化，可能衝擊全球金融市場，也影響客戶在特定市場的業務能力，進而波及高盛本身。

Illumina執行長泰森（Jacob Thaysen）：22V Research中國業務主管赫爾森（Michael Hirson）指出，大陸去年以關稅和出口管制為由，將這家基因定序設備商列入「不可靠實體清單」，此行有助爭取除名，也可能舒緩美中在生技領域的緊張關係。

萬事達卡執行長米巴赫（Michael Miebach）：萬事達卡2020年取得大陸境內支付牌照，競爭對手Visa至今仍在等待。但赫爾森指出，隨著行動支付在大陸全面普及，這張牌照的價值已大不如前。

Meta總裁兼副董事長麥考密克（Dina Powell McCormick）：赫爾森說，Meta不太可能說服大陸監管機構撤銷對其收購AI新創公司Manus的禁令，但Meta「或許希望避免在這件事上留下長期的惡感」。

美光科技執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）：赫爾森說，此行未必能化解美光和大陸官員之間長期以來的緊張關係。北京認為美光積極遊說支持美國對大陸半導體業的限制，並於2023年禁止美光在大陸伺服器市場銷售。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳**：黃仁勳臨時加入川普訪華團，消息一出帶動NVIDIA股價周三大漲。NVIDIA長期處於美中科技競爭的核心，美國政府以國安為由，持續限制NVIDIA先進晶片對大陸客戶的出口。NVIDIA今年2月的法說會上透露，儘管部分H200晶片已獲政府批准出口，大陸營收仍掛零。

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）：Seaport Research分析師高柏格（Jay Goldberg）說，高通希望在6G領域保持領先，而大陸在無線標準制定上擁有舉足輕重的影響力。此外，高通對大陸客戶「極度依賴」——FactSet數據顯示，大陸約占高通營收的45%，超過任何其他地區。

特斯拉和SpaceX執行長馬斯克：大陸監管機構2024年已允許特斯拉在當地推出有限版本的自動駕駛功能，特斯拉正尋求更廣泛的軟體許可，最快可能在今年第3季獲批。儘管面臨大陸競爭對手的強力挑戰，大陸仍是特斯拉電動車核心事業的重要市場。

Visa執行長麥金奈尼（Ryan McInerney）：赫爾森說，Visa九年前提出申請，至今仍在等待大陸監管機構核發境內支付牌照。一旦取得，Visa將可直接處理支付，無需透過中國銀聯。